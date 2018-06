Bezárták a garázsból kialakított népkonyhákat - 3 helyen most is kapnak meleg ételt az alapítványtól a rászorulók

A Jókai utcában marad a konyha. Fotó: Karnok Csaba

– Bezártunk a garázsokból kialakított szegedi ételosztó pontokat, mert nem voltak alkalmasak étkeztetési célra – mondta el kérdésünkre Rovó Richárd, a szociális étkeztetéssel foglalkozó civil alapítvány, az Egy Ebéd Egy Esély vezetője.– Az előírások várhatóan úgy szigorodnak, hogy legalább egy tálalókonyhával ellátott, akadálymentes üzlethelyiségre van szükség ehhez a tevékenységhez. Mi elébe mentünk ennek, és inkább magunk zártuk be ezeket a helyeket, miközben igyekszünk újat is kialakítani – magyarázta Rovó Richárd.Azért kerestük meg, mert néhány héttel ezelőtt bezárt a Kereszttöltés utcában működő, rászorulóknak meleg ételt osztó népkonyha, amely előtt ebédidőben mindig ételhordóval sorakoztak az emberek, és hasonló sorsra jutott a Cső utcai és a József Attila sugárúti népkonyha is. Az úgynevezett mobil népkonyha, amelynél autóval szállítottak bizonyos helyekre meleg ételt, és azt az utcán osztották szét, már régebb óta nem működik, ugyancsak az előírások szigorodása miatt. A szegedi alapítvány a gyulai Gordiusz Intézmény szerződött partnereként működtette ezeket a helyeket.Rovó Richárd hangsúlyozta, az alapítvány szociális étkeztetési feladatát a továbbiakban is ellátja: Szegeden a Jókai utcai Kapocs Ételbárban, a Csongor téri közösségi házban és a Csáky József utcai Három Muskétás sörözőben továbbra is várják a rászorulókat, akik egy-egy adag egytálételt kapnak ebédidőben. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a Vértói út 3. alatt is kialakítsanak egy népkonyhát: a tervek szerint ezt két hét múlva tudják megnyitni. Csongrád megye más településein – Sándorfalván, Dócon, Szatymazon és Zsombón – továbbra is működik a szociális étkeztetésük. A népkonyhákon a felnőttek kapnak enni, a Kapocs Ételbárban pedig a rászoruló gyerekek étkeztetését oldják meg.– Nem vizsgáljuk, ki a rászoruló, de az látszik, hogy nagy az igény erre az ellátásra – tette hozzá az alapítvány vezetője.