Bibliai kisborjú született Szegeden

A mezopotámiai dámokat a Biblia szarvasainak is nevezhetnénk, hiszen a KözelKeleten élő fajt többször említik az ószövetségi történetekben, és úgy is, mint olyan vadon élő állat, ami nem tisztátalan, vagyis fogyasztható a zsidó vallásúak számára is. De ez a kitüntetés nem volt akkora öröm ezen szarvasoknak Izrael földjén, ahogy máshol sem, mert a túlzott vadászat miatt a múlt század közepére már kipusztultnak vélték.

Csak az 1950-es években fedezték fel egy kisebb, túlélő csapatát Iránban, aminek köszönhetően meg tudták menteni a fajt. Ma már nemcsak állatkertekben és nemzeti parkok körülkerített területein élnek ezek a szép szarvasok, hanem vadon is elindulhatott a visszatelepítésük. Iránban a legutolsó adatok szerint 371, Izraelben több mint 250 egyede él a természetben. Az állatkertek nemzetközi adatbázisa (ZIMS) szerint kb. 300 mezopotámiai dám él intézményekben, ebből a szegedi csapat létszáma immár 8-ra emelkedett.