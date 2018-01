Biciklitolvajt fogtak a rendőrök Szegeden

Egy 25 éves férfit igazoltattak január 2-án hajnalban a rendőrök, aki a járőrök kérdésére nem tudott egyértelmű választ adni a bicikli tulajdonjogával kapcsolatban. - írja a police.hu A férfi ruházatának átvizsgálása kapcsán szerszámokat találtak nála, majd be is ismerte, hogy ellopta a biciklit, végül meg is mutatta, melyik ház tárolójából vitte el a kerékpárt. A férfit a nyomozók őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, a kerékpárt pedig visszaadták a tulajdonosának.