Bicikliútra nyílik az ajtó

Átépítés a kérelmező költségére



– Terasz létesítéséhez adott be kérelmet a vállalkozás, ennek elbírálása folyamatban van. Tavaly is kérelmezték, de azt elutasítottuk balesetveszély miatt. A kérelmező költségére a kerékpárút alternatív átvezetésére lenne lehetőség, amit már tavaly ismertettünk a vállalkozóval – tájékoztatott Börcsök Judit, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési iroda vezetője. Ezzel a megoldással, a Reök-palotánál lévő kávézóhoz hasonlóan, helyet cserélne a kerékpárút és a terasz. Egy névtelenséget kérő városházi forrásunk azt mondta, a város saját költségén biztos nem fogja arrébb tenni a bicikliutat.

– Örülök, hogy eszükbe jutott ezzel foglalkozni. Sarkalatos probléma a kerékpáros és gyalogos közlekedés az Anna-kúton – mondta Révész Andrásné Marika , a Széchenyi tér 8. alatti épület lakója. A ház kisebb lépcsőházának az ajtaja a Anna-kúton átvezető kerékpárútra nyílik. A nyugdíjas asszony szemtanúja volt, amikor egy nénit majdnem elütött egy biciklis.– Miért figyeljek én, amikor a kapuból a járdára lépek? Az unokáim 9 és 3 évesek, figyelni kell rájuk, ha ki akarnak lépni. A kerékpárút azért van, hogy a biciklisek életét könnyebbé tegye, de itt nem így van. Megoldás lehetne, ha biciklisek tolnák a kerékpárt a Kálvin tér és a Fekete Sas utca között. Arról is el kellene gondolkodniuk az illetékeseknek, hogy legyen kötelező a kerékpárosoknak is a KRESZ-vizsga – vélekedett olvasónk.– Engem nem zavar a kerékpárút – mondta a Széchenyi tér 8. egy másik lakója, Kékesi Márk . – Tudom, hogy ott van, ha ott megyek ki, azon a kapun, körülnézek, mielőtt kilépek. Sosem volt olyan érzésem, hogy elkaszálnak a biciklisek. Plusz én is biciklis vagyok, szerintem nem gáz, ha a kerékpársáv egy gyalogoszóna közepén van, hadd szokjuk meg egymást. Hozzátéve, hogy szeretnék kerthelyiséget az Anna-kúthoz, örülnék, ha a házunk elé ki lehetne ülni, és jó lenne, ha ezt meg lehetne oldani úgy, hogy a kerékpárút is a helyén marad.Az épület alján, az egykori bolt helyén működő Pixel kávézót is megoldatlan probléma elé állítja a helyzet. – Az ajtót, ami kifelé nyílik, nem tudjuk kinyitni, a dohányzásra kijelölt hely is a kerékpárúton van. Ez balesetveszélyes – mondta Pozsár Bence üzletvezető.A kávézó üzemeltetői kerthelyiséget szeretnének nyitni májusban, de a bicikliút közepére nem tehetik ki az asztalokat. – A Reök-palotánál lévő kávézó esetében meg tudták oldani, hogy kerüljenek a kerékpárosok, bízom benne, hogy itt is kivitelezhető – tette hozzá az üzletvezető.– Amikor a bérlők kivették az üzlethelyiséget, tisztában kellett volna lenniük az adottságokkal. Nem lehet elvárni, hogy miattuk rendezzék át a teret. Ugyanakkor lehetne jó megoldást találni, ha arrébb terelnék a kerékpárosokat a tér felé – magyarázta Dovalovszki András biciklis aktivista. Dovalovszki úgy véli, van bőven szabad hely, amit ki lehetne használni, néhány pad és az információs tábla lenne csak útban.– A rámpát, ami az egykori Match teherlejárója volt, ott álltak be az áruszállítók, ki kellene kiszélesíteni, a kerékpárút vége, elsőbbségadás kötelező táblát arrébb kellene tenni és a két kerékpáros sávot párhuzamosan átvezetni a Fekete Sas utca felé. A teraszt pedig a mentiránnyal párhuzamosan, beton virágládákkal lehetne elkeríteni, ami terelőirányt mutatna a kerékpárosoknak – mondta.