Bimbózik a tavasz a szegedi Széchenyi téren: készüljön ismét a magnólia fotózásra!

Bár nincs késésben a tér egyik természetes dísze, tavalyelőtt már március elején kibontották színpompás szirmaikat a virágok. A szegedieknek és turistáknak egyaránt hálás fotótémát nyújtó, virágba boruló liliomfa legalább 60-70 éves lehet – becsülte Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója. Hozzátette, jövő héten a szegedi szobrok is kiszabadulnak a téli ruházatukból, Dankó Pista például már ponyva nélkül markolja a hegedűjét a Stefánián.A legbátrabbak idén is a hóvirágok voltak, amelyek már januárban kinyíltak, mit sem sejtve arról, hogy a valódi tél csak virágzásuk után jön. Február elején a medvéktől is azt vártuk, meghozzák a tavaszt, amikor a Szegedi Vadasparkban azt láttuk, nem mennek vissza a „barlangjukba". Ebben persze annak is része lehetett, hogy a finomságok a kifutóban várták őket. Az igazi telet, hóval-hideggel csak márciusban kaptuk meg, amikor is Sándor, József és Benedek rácáfolva a népi megfigyelésre hideget hoztak a zsákjukban.Most talán tényleg búcsút mondhatunk a télnek, bár a fagyosszentek még előttünk állnak. Viszont lehet, hogy ezúttal ők hozzák a még melegebbet – ha már Sándorék zsákjában mínuszok voltak.