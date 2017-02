Binszki: Mindenkinek jobb, ha erről nem mondok többet

Nem támogatja az idei szegedi költségvetést Binszki József. Ez már hétfőn kiderült a közgyűlés jogi bizottságának ülésén, amelynek elnöke a politikus. Már akkor megkérdeztük a döntése okáról, de nem válaszolt. Szerdán kiderült, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője azért nem szavazza meg a pénteki közgyűlésen a büdzsét, mert szerinte a költségvetés politikai döntést igénylő kérdéseiben, a sarokszámok, prioritások és legfontosabb fejlesztési célkitűzések meghatározása nem egyeztetett vele a városvezetés. Azért sem támogatja a költségvetést, mert szerinte abban nincs benne a választókörzetéhez tartozó Klapka tér 80 millió forintos felújítása.



Megírtuk, hogy pár hete szétesett a Binszki József vezette 3 fős DK-frakció, és Berkesi Ottó és Kardos Irén Összefogás Szegedért néven új frakciót alakított a közgyűlésben. Berkesi Ottó frakcióvezető és Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester lapunknak elmondta, hogy január 23-ára a költségvetési tervezet egyeztetésére hívta a frakcióvezetőket és Binszki Józsefet, mint a városvezetésben együttműködő egyik szövetséges párt vezetőjét a városvezetés. Szentgyörgyi elmondta, amikor Binszki meglátta Berkesit, közölte, hogy árulóval nem hajlandó egy légtérben tartózkodni, és kirohant az egyeztetésről. Ezt Berkesi is megerősítette lapunknak. Még a költségvetési tervezetet sem vitte magával. Szentgyörgyi a Klapka térrel kapcsolatban elmondta, hogy az benne van a költségvetésben, az önkormányzati felújítások sorban 150 millió forintot állítottak be. – Három tér rekonstrukcióját tervezzük, az új dorozsmai rendelő előtti teret, a Kolozsvári teret és 80 millió forintból a Klapka teret újítanánk fel – mondta az alpolgármester. Hangsúlyozta, a polgármester a nagyadózóknak tartott prezentációján is beszámolt a fejlesztésről.



Ezek után megkerestük Binszkit. – Hazugság, hogy kirohantam a költségvetési tervezet egyeztetéséről – mondta a DK-s politikus. – Nem vagyok olyan futóalkat. Amúgy pedig nem az elkészült költségvetésről kell egyeztetni, melyen hónapokig dolgoztak. Sokat tudnék erről beszélni, de nem akarok. Mindenkinek jobb, ha erről nem mondok többet. Ha benne van a 150 milliós önkormányzati felújítási sorban, hogy Klapka tér, akkor az elkerülte a figyelmemet. Én nem találtam. Igaz, nem volt sok időm átnézni a tervezetet, mert – ahogy Német Ferenc mondta a jogi bizottság ülésén – kevés időt kapunk erre. Örülök, ha a Klapka tér felújítása benne van, én nem találtam, pedig érdeklődtem erről a városháza szakirodáinál is, de senki sem tudott arról, hogy benne lenne – mondta Binszki József.