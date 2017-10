Bioépítészetben a jövő

A jubileum kettős: az első konferenciát harminc éve szervezte Kiss Ernő, a művelődési ház igazgatója. Az október 10–31-éig tartó programsorozatot a környezetbarát, energiatakarékos épületek és várostervezés jegyében szervezik.



– A környezetbarát építkezés összetett dolog, mert az építésznek, városépítésznek, energetikai mérnöknek is össze kell fognia, és előre meg kell terveznie a munkát – mondta Monostory Péter, a Magyar Bioépítészeti Egyesület elnöke. Hozzátette: nem elég például szigetelni polisztirollal az épületeket, gondolni kell az építőanyagok újrafelhasználhatóságára és lebomlására is, miután kiszolgálták idejüket.



A konferencián számos kiállító vesz részt, és elismert szakemberek – építész-, kertész-, energetikai mérnökök, biológusok – tartanak előadást a fenntartható építkezésről és épületekről. Így a rezsimentes, önfenntartó házakról, alternatív szennyvízkezelésről, a vályog felhasználásáról a modern építészetben és a civilizáció ártalmairól is hallhatnak előadásokat az érdeklődők.