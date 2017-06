Biokertet ápolnak az egyik szegedi cég udvarán

A cég segédkertészei: Matuszka Tamás (balról) és Szabó Áron. Fotó: Frank Yvette

A szegedi Cserzy Mihály utca végén található cég étrend-kiegészítőkkel és gyógyszerekkel foglalkozik, tulajdonosai orvosok, akik így is tesznek az egészséges táplálkozásért.

Az a vegyszermentes zöldség, amit magam ápolok: ebből kiindulva fa és fű helyett részben kertet alakítottak ki. Van, aki a tépősalátáját, van, aki a hagymáját és a paradicsomját ültette itt el – az egészbe Kardos Mária, a cég egyik tulajdonosa visz rendszert, aki a Goodwill-család tiszteletbeli főkertésze.A három évvel ezelőtt kialakított kert sokat nőtt a kezdetek óta, és talán most mutatja a legszebb arcát. Van benne paprika, paradicsom, fokhagyma, zeller, répa, rukkola, rebarbara – nemrég futott ki a spárga. Lehet szedni a cukorborsót, amit meg is tesznek az édesszájúak, helyben fogyasztásra.Ennél már csak az erdei szamóca finomabb, igaz, apró, de az íze nagyon veri a fóliás, felfújt földi epret. Itt minden szigorúan vegyszermentes, kézi gyomlálással tartják rendben a kis parcellákat. Bárki csinálhat magának saját portát – az ápolás, ha nem is munkaidőben, de cigarettaszünet helyett, minimális testmozgással megoldható.