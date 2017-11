Biológia szakos egyetemi hallgatóból lett szakács: gluténmentes recepteken dolgozik Sebők Gábor

Tudta?



A glutén (régies nevén sikér) két fehérje, a gliadin és a glutenin keveréke. A búza, a rozs és az árpa magjaiban találhatók a keményítővel együtt. A gliadin és a glutenin a búzaszemek fehérjetartalmának körülbelül 80 százalékát át teszi ki. Mivel vízben nem oldódnak, tisztíthatók a keményítő kimosásával. Egyes emberek érzékenyek a gluténre, és ezért nem fogyaszthatják.

Éles kanyar

A gluténérzékeny, végzős szakácstanuló, Sebők Gábor a gluténmentes lisztek polcát mutatja albérletében.

Fotó: Török János

– A gyakorlati helyemen is körülményes, hogy gluténérzékeny vagyok. A tésztát nem kóstolom meg, megfőtt-e, csak kettéharapom. Az elején csipkelődtek velem, de elfogadták, hogy ez van, segítőkészek. Sőt, van egy laktózérzékeny műszakvezető is a Forrásban, aki szintén sokat segít – mondta Sebők Gábor.A kalocsai fiatalember Gábor Easyfood nevű Facebook-oldalán osztja meg a glutén-, cukormentes és diétás recepteket. Az október közepén indult oldalnak alig egy hónap alatt közel 7000 követője lett. Ez nem egy gourmet oldal gyönyörű fotókkal, hanem egy praktikus receptgyűjtemény lépésről lépésre készülő fázisfotókkal.Kacskaringós út vezetett a gluténmentes receptek előállításáig. A 24 éves fiatalember négy évet elvégzett a Szegedi Tudományegyetem biológia szakán, de rájött, hogy nem érdekli a tárgy. Nagyszülei szakácsok voltak, akik nagy hatással voltak rá. Így miután kiiratkozott az egyetemről, azonnal beiratkozott egy vendéglátós iskolába, amelynek jelenleg végzős tanulója.

Saját magán tapasztalta meg a gluténérzékenységet

Kísérletezik

Fotó: Török János

– Már az egyetem alatt voltak emésztési gondjaim, amiket most nem szeretnék részletezni. Amikor a szakácsképzést elkezdtem, akkor derült ki, hogy gluténérzékeny vagyok. Imádom a tésztát, és szeretek jót enni, ezért nagyon nehezen hagytam el bizonyos élelmiszereket, de a néhány hónapos diéta után jobban lettem. Kihívás gluténmentesen főzni. Ezt csak az tudja, aki maga is ebben szenved. Az éttermekben is hiába írják ki, hogy valami gluténmentes, mivel a többi étel is ugyanott készül, minimális mennyiségben biztos, hogy abban is van glutén – magyarázta a fiatalember.Szeged egyetlen teljesen glutén-, tej- és tojásmentes gyorsétterme, a Zero streetfood a nagyáruház melletti passzázson található. Aki a személyzet közül nem gluténérzékeny, és hozott magával szendvicset, nem eheti meg bent az üzletben, kint kell elfogyasztania, hogy biztos minden gluténmentes legyen (2017. november 13.: Kulináris sétánnyá vált az egykori turik utcája).– Ha megtetszik egy étel, addig kísérletezek, amíg össze nem hozom a gluténmentes változatát. Ez persze nem mindig sikerül – magyarázta. Egyik alkalommal a szilvás gombóc gluténmentes verzióját próbálta elkészíteni, de a végén a gombócok átfolytak a szűrőn. Az almás pitét pedig tojás nélkül szerette volna megsütni, de sehogy sem állt össze a tészta, amit végül mint a gyurmát kellett beleigazgatnia a sütőformába.

Már figyelnek az ételallergiásokra

Hódmezővásárhelyen nyugodtan beülhetnek a cukrászdába a cukorbetegek és az ételallergiások is. Találnak olyan édességet, amit bátran fogyaszthatnak.– Jó tíz éve még ritka volt, mint a fehér holló, hogy valaki úgy jött be a cukrászdába, hogy például gluténmentes süteményt kért. Az utóbbi években azonban megváltozott a helyzet – mondta Szőke Zoltán, a Szőke cukrászdák vezetője. – A kínálatunkban néhány éve már olyan sütemények is szerepelnek, amiket tej-, laktóz-, gluténérzékenyek, illetve cukorbetegek is fogyaszthatnak. Van olyan süteményünk, amelyik mindegyik kívánalomnak megfelel.A makói vendéglőkben kifejezetten nem állítanak össze menüt az egyedi egészségügyi igényeknek megfelelően, de a kínálatban szereplő fogások közül mindenki tud olyat választani, amit megehet. Ezt megerősítette lapunknak az egyik étterem, a Szent Gellért borház vezetője, Mihály Zoltán is, aki hozzátette: a személyzet mindig tud ajánlani ilyen ételt, és tapasztalataik szerint egyre gyakoribb az ilyen kérés.