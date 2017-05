Bírják cérnával a dorkók

A rágós, de garantáltan kalóriaszegény „gyümölcs" eszébe juttatja minden arra járónak a tavaszi diétáját, a nyári célkitűzését, de talán még a szilveszteri fogadalmát is. Esetükben még a gyümölcs elnevezés is helytálló, mert ugyebár a munkának is van olyanja, és biztos, hogy komoly erőfeszítésbe telt ilyen kitüntetett helyet találni a tornacipőknek.



Már csak az a kérdés, hogy a szüretre kész lábbelik gazdái mezítláb mire jutnak az alakformálással. Az egyetemen május 21-éig tart még a szorgalmi időszak, addig a közelben, a hattyasi sportpályákon izzadók közül kettőnek biztosan jó szolgálatot és domborodó izmokat eredményezne.