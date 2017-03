Bíróság dönt a Rainer-ház bontásáról

A HÉB Kft. újítja fel a Tabán utcai óvodát



Egyszerre kezdték el felújítani az Építő és a Tabán utcai óvodát – adtuk hírül a napokban. Megírtuk, idén öt, jövőre pedig 9–11 óvoda épületét újítják fel 3,2 milliárd forint uniós támogatással és önkormányzati forrásból. A Tabán utcai óvoda felújítását a HÉB Kft. végzi.

A Délmagyarország írta meg először, hogy le akarják bontani a nagy árvíz előtt épült, Juhász Gyula utca 3. szám alatti polgárházat (Régi homlokzat mögé épül az új társasház a Juhász Gyula utcában, 2016. augusztus 23.). A Rainer-ház bontásának híre nagy vihart kavart.– A HÉB Kft. a Juhász Gyula utca 3. szám alatti ház teljes bontására kért engedélyt, de mivel az épület műemléki értéket képviselő homlokzatát meg kell tartaniuk, az már nem bontás, hanem átalakítás – ezzel indokolta a szegedi cég bontási kérelmének elutasítását Kovács Béla , a polgármesteri hivatal építési irodájának vezetője (Egyelőre megmenekült a Rainer-ház, 2016. szeptember 26.).A HÉB Kft. megtámadta az elsőfokú szakhatósági állásfoglalást, és fellebbezett a döntés ellen, mert – ahogy Kovács Béla fogalmazott – a cég szerint az szubjektív vélemény, hogy műemléki értéket képvisel-e a homlokzat vagy sem. Tavaly novemberben a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ egyedi határozattal műemléki értékként nyilvántartásba vette a Juhász Gyula utca 3. szám alatti épületet (Védetté vált a nagy árvíz előtt épült polgárház, 2016. november 28.). Az ingatlan ettől kezdve már nemcsak területi védelem alatt, de nyilvántartott műemléki értékként egyedi védelem alatt is áll. Ozsváth Gábor szegedi örökségvédelmi szakértő szerint a Forster-központ döntése azt jelenti, elviekben nem lehet lebontani a házat, sőt már egy tégla elmozdításához is engedélyre van szükség.Másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala örökségvédelmi osztálya határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta, ugyanis a vonatkozó szabályozások értelmében az ingatlanon álló teljes épület lebontása nem engedélyezhető – tájékoztatta lapunkat Pászti András , Budapest Főváros Kormányhivatalának sajtófőnöke. A másodfokú határozat indokolása szerint a nyilvántartott műemléki értéket, műemléket épségben, jellege megváltoztatása nélkül kell fenntartani.Pászti András sajtófőnök arról is tájékoztatta a Délmagyarországot, hogy az építtető cég a másodfokú határozat kézhezvételét követően annak bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte, így az ingatlanra vonatkozó bontás ügyében a végső döntést a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fogja meghozni. Farkas Krisztián , a HÉB Kft. gazdasági igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, nem bontják le, nem akarják lebontani a teljes épületet. – Olyan megoldást keresünk, amely mindhárom félnek, az örökségvédelemnek, a HÉB Kft.-nek és a városnak, a városképi igényeknek is megfelel – hangsúlyozta Farkas Krisztián.