Bíróság elé állt a szegedi közterület-felügyelet vezetője - Szabó Bálint perelte be

Könnyű testi sértés vádja miatt kellett bíróság elé állnia kedden a szegedi közterület-felügyelet vezetőjének, akit Szabó Bálint, az ismert jogász perelt be. Szabó Bálint azt állítja, hogy H. Tibor a márciusi szegedi közgyűlésen a városházán Botka László polgármester utasítására inzultálta, fenyegette, lökdöste, és egyszer arcon is ütötte. H. Tibor a vádakra válaszolva a bíróság előtt tagadta bűnösségét, és azt monda, hogy a polgármesteri hivatal belső szabályzata alapján próbálta eltávolítani Szabó Bálintot a karzatról.A két férfi közti konfliktus azért tört ki, mert Szabó Bálint, aki évek óta képviseli azokat a főként építőipari cégeket, amelyeknek a csődbűntettel megvádolt cégvezetők tíz és fél milliárd forinttal maradtak adósok, a karzatról arra kérte a szegedi polgármestert, hogy segítse őt feltáró munkájában. Egy petíciót olvasott fel, és fénymásolt bankjegyeket szórt az ülésterembe.A bíróság a keddi tárgyalási napon még nem hozott ítéletet, a per februárban folytatódik.