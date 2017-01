Bírság helyett jégkaparót kaptak a rendőröktől

– Örülök a jégkaparónak, mert még nem volt ilyenünk – mondta Nagyné Korom Ilona A kisteleki nőt autójával a régi 5-ösön intették le a rendőrök, s mivel téli gumi volt járművén, a dicséret mellett egy jégkaparót is kapott ajándékba. A Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság csütörtökön a hétvégén beköszöntő rendkívül hideg időjárás miatt ellenőrizték a gépjárművek műszaki állapotát, és a téli gumik használatára hívták fel a figyelmet. A felelős sofőrök automatikusan ajándékot kaptak, de akinél hiányt tapasztaltak, most az is jégkaparót és figyelmeztetést kapott helyszíni bírság helyett.– Én szeretek télen is biztonságban vezetni, ezért használok téli gumit. a kocsinkat garázsban tartjuk, de ha nagy hidegben valahol kinn kell parkolni vele, jól jön majd a jégkaparó – mondta Ilona. Az egyenruhások a következő napokban a szegedi paneleke parkolóiban is osztogatnak majd jégkaparót az autósok között.