Bizalmat kapott Dakos József, Csongrád megyei rendőr-főkapitánya a megyei közgyűléstől

Fotó: Karnok Csaba

Eredetileg határőr volt, közgazdász végzettsége is van, tizenegy évig volt Baranya megye főkapitánya, pillanatnyilag a legalkalmasabb ember erre a posztra. Így mutatta be Balogh János vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány pénteken a megyei közgyűlés ülésén Csongrád megye reménybeli rendőr-főkapitányát. Balogh vezérőrnagy hangsúlyozta: 2008 óta ismeri Dakos József dandártábornokot kollégaként, és emberileg is nagyra becsüli. A rendőrséggel kapcsolatban álló baranyai állami és önkormányzati tisztségviselők csalódottak voltak, amikor megtudták, más megyébe vezénylik a főkapitányukat. Dakos József elmondta, 1978-ban kezdte határőri pályáját Szegeden, de két héttel ezelőttig nem gondolt arra, hogy Csongrád megyei főkapitány lesz belőle. Megbeszélve családjával elfogadta, hogy 58 évesen itt folytatja a munkát. Közvetlen elődjéről, a 10 hónap szolgálat után rendelkezési állományba helyezett Piros Attiláról nem beszélt, annak elődjét, Lukács János dandártábornokot viszont szóba hozta. Jó kapcsolatban vannak, le fog ülni vele, hogy a helyi sajátosságokról tájékozódjon. Egy embert sem kíván magával hozni Baranya megyéből, a sofőrjét sem, mert szerinte az itteni kollégák el tudják látni a feladataikat. Nem akar mindent megváltoztatni, az egyéni és a szervezeti érdekeket is figyelembe vevő vezető. A Don Quijoték, magányos farkasok, polihisztorok ideje szerinte lejárt, egy-egy szakterületet jól ismerő specialisták összehangolt munkájára számít. Nős, két felnőtt gyermekük, és már unokáik is vannak. Felesége elkísérte erre a meghallgatásra.Vegyes érzelmekkel hallgatta a bemutatkozást Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik), kevesellte az információkat. Szerette volna megtudni, pontosan miért kellett az elődnek, Piros Attilának ilyen hirtelen mennie, és igaz-e, hogy e tíz hónapban majdnem 300 rendőr szerelt le a megyében, Piros személye miatt. Balogh János országos főkapitány azt mondta, Piros tábornoktól a belügyminiszter vonta vissza a megbízatást, Pintér Sándor döntését neki nem feladata megindokolni. Fluktuáció van a rendőrségnél országszerte, ő nem tudja, hogy az innen távozók milyen indokkal vetették le az egyenruhát. Bozó Zoltán (Fidesz) szerint aki az utóbbi tizenegy évben főkapitány maradt a posztján, az nem végezhetett rossz munkát, Dakos József tehát jó választás. Havasi Jánosné (MSZP) arra kérte az új rendőri vezetőt, az első útja vezessen Csongrádra, Móra József (MSZP) azt javasolta, a szomszédos megyék kapitányságai egyforma elvek alapján ellenőrizzék az átvezető utakat, és szűrjék ki az utazó bűnözőket. Toroczkai László (Mi hazánk Mozgalom) emlékeztetett, Piros Attila nem kommunikált jól. A mórahalmi járás polgármesterei közül még talán neki volt vele jó kapcsolata: amikor szólt neki, hogy rongyos a határátkelőhelyen a magyar zászló, húsz perc múlva kicserélték. Előre neki sem szavazott, és most az utódjának sem szavaz bizalmat – mondta Toroczkai –, megvárja, milyen lesz vele együtt dolgozni. A megyei közgyűlés 10 igen és 4 tartózkodás mellett szavazott bizalmat Dakos Józsefnek: a Fidesz és az MSZP támogatta őt, a Jobbik és a Mi Hazánk Mozgalom tartózkodott.