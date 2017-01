Biztonságban a szelíd motorosok

A kis járgány hírnevét nemcsak kedves színeinek köszönheti, hanem annak, hogy a szegedi Rókusi körúti hipermarketnél gondosan lezárva hagyta gazdája. Jogos – írta egy kommentelő, míg más meg is fejtette az óvatosság okát.



– A gyerekek azt csinálják, amit a szülőtől látnak – állapította meg egy családanya.



Fő a biztonság – ez lehet az apró motoros mottója, és milyen igaza van: már totyogóként megtanulta, hogy az ember vigyázzon az értékeire még akkor is, ha csak egy Túró Rudiért vagy épp forró csokiért ugrik be a boltba. Reméljük, akkor sem szomorodott el a kis motoros, amikor ismét nyeregbe pattant: a lakat kőszívű tolvajoktól megvéd, de a farkasordító hidegtől nem.