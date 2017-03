Biztonsági őr az egykori szegedi parlamenti képviselő

Szabó István szegedi operatőr archívumából mutatta meg az 1989. március 15-i felvételét. A film rögzítette, hogyan emlékezett meg a nemzeti ünnepről Szeged-szerte az éppen bukásra álló MSZMP és ellenzéke, a sok feltörekvő kisebb-nagyobb párt. A Móra-múzeumnál Király Zoltán, a Magyar Televízió szegedi stúdiójának szerkesztő-riportere, országgyűlési képviselő mondott beszédet az MDF felkérésére.



Az 1990-es választásokon is bejutott a parlamentbe, ahol később az MDF-frakcióhoz csatlakozott, függetlenként folytatta, később az MSZDP színeiben politizált, majd tagja lett az MSZP-nek is. Legutóbb az egyik fővárosi kerületben indult önkormányzatiképviselő-jelöltként, az LMP támogatásával. 1996-ban abbahagyta a televíziózást, jelenleg nyugdíjas, és biztonsági őrként dolgozik egy pesti irodaházban.



– Legalább tízezer ember gyűlt össze 1989 márciusában. Nem is érzékeltem abban a pillanatban, hanem később tudatosult bennem, hogy mintha ugyanazt tettük volna, mint az 1848-as ifjak a Nemzeti Múzeumnál. Csoda érzés volt! Pedig a tévékamera előtt is milliókhoz beszéltem például az Ablak című műsorban, mégis más, felemelő ott állni a tömeg előtt – idézte fel Király Zoltán a huszonnyolc évvel ezelőtti napot. Visszatekintve azt mondta, akkoriban feszült egymásnak a korábbi hatalom és a sok bimbózó párt. Korántsem látszott biztosnak, hogy csak a felszín pezseg-e, miközben hallgat a mély.



– Semmi nem változott. Akkor is ugyanígy rúgták-kapálták egymást MDF-esek és szabad demokraták az Országgyűlésen kívül, aztán bejutva is, mint most a Fidesz és ellenzéke. Végül mindkét kezdő párt eltűnt, kinyírta őket a Fidesz – hasonlította az első szabadon választott parlament hangulatát a mostani patkóéhoz. – Sőt ugyanezt érzem, mint amikor az MSZMP-s többségű parlamentben Kádár elvtárs kitalált valamit a politikai bizottság élén, megkapta a kormány, a mameluk képviselőkkel meg megszavaztatta. Nem jutottunk előbbre.