Biztonságos a Bertalan híd - Többet kellene költeni rá, de csak 23 millió forint jut karbantartásra

– Esztétikai hiba az, hogy több helyen összefirkálják – reagált Hopka János építőmérnök a Maradnak a Bertalan híd esztétikai hibái című cikkünkre. A szakember szerint a valódi probléma – ami fotóinkon is látszik –, hogy a tartószerkezeteken, tartópilléreken és a hosszgerendán kilátszik a vasalás, amely így korróziónak van kitéve, így a későbbiekben nagyon költséges lesz a helyreállítása.Jelzése nyomán ismételten felkerestük a Magyar Közút Nzrt.-t, amely megerősítette: a hídszegélyek kilátszó vasalása nem tartószerkezeti hiba, mivel a szegély nem a tartószerkezet része, így az egyelőre esztétikai hibának minősül.– A pillérek és előregyártott tartók szabaddá vált acélbetétei ugyanakkor felújításra szorulnak, erre vonatkozóan már kivitelezési tervekkel rendelkezünk – ismerte el a közútkezelő. Hangsúlyozták, hogy a Bertalan híd jelenlegi állapotában is biztonságosan használható.– Kiemelten foglalkozunk a híd állapotával, azt folyamatosan ellenőrizzük, és a rendelkezésünkre álló anyagi források erejéig a híd biztonságos használatához szükséges beavatkozásokat elvégezzük idén is, erre 2018-ban összesen 23 millió forintot használhatunk fel – tájékoztatott a közútkezelő. Megjegyezték, a pillérek és előregyártott tartók acélbetéteinek cseréje ennek a többszörösébe kerülne.A közútkezelő válaszában kitért arra is, hogy a központi költségvetés biztosít számukra forrásokat az országosan több mint 32 ezer kilométernyi közúthálózat, illetve az ahhoz tartozó közúti műtárgyak, azaz például hidak üzemeltetési és fenntartási feladataira. A teljes körű felújításokat ezen felül, külön erre a célra létrehozott, hazai és európai uniós forrásokból valósítják meg. Az idei felújítási programokban nem szerepel a Bertalan híd felújítása.