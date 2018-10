Biztonságosabban közlekedhetünk a nagykörúton és Röszke felé - Befejeződtek a Közút útfelújításai

Fotó: Karnok Csaba

Az új utat szalagátvágással és hordógurítással is ünnepelték Szentmihályon. Fotó: Karnok Csaba

A nemzeti színű szalagot a Szent Mihály két U16-os labdarúgója, Vigh Patrícia és Török Lilla feszítette ki az útátadón, ahol hordógurítással is ünnepelték, hogy biztonságosabbá vált a közlekedés.

Szükségesnek és időszerűnek nevezte a nagykörút két szakaszának 250 millió forintból történt felújítását B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő. A keddi ünnepélyes szalagátvágás előtt Hunkó József , a Magyar Közút Nzrt. Csongrád megyei igazgatója arról tájékoztatott, hogy összesen több mint fél kilométer hosszon újították fel az 5-ös számú főút két belvárosi szakaszát. – Mintegy 11 ezer 500 négyzetméteren kétrétegű aszfaltmarás történt, ezt követően építették be a két új erősítő aszfaltréteget. Ahol szükséges volt, további réteget is felmart a kivitelező, és összesen 3480 tonna új aszfaltot építettek be a nagykörútba – ismertette az igazgató. Négy bazaltbeton burkolatú tömegközlekedési megálló is létesült, és kicserélték a burkolatban lévő közműszerelvényeket. Kérdésünkre elmondta, tervek vannak a forgalmas főút további szakaszainak felújítására is, a Közút számára biztosított források függvénye, hogy mikor folytatódhat a munka.Kecskés-teleptől Röszkéig 6,4 kilométernyi útszakasz újult meg bruttó 539 millió forintból. A kivitelező 7140 tonna aszfaltot használt fel a munkákhoz, egy tucat új buszmegállóperon is létesült, és cserélték a közúti táblákat is. B. Nagy László az átadón elmondta, Csongrád megyében összesen 53,4 kilométer hosszon újultak meg utak állami forrásokból.– Szerdán tárgyalhatja a kormány a Magyar falvak programot, amelyben várhatóan jövőre már 150 milliárd forint áll rendelkezésre, s ebből az összegből útfelújításokra is jutnak források az 5000 és az alatti lélekszámú településeken – tudatta a honatya.Szentmihály önkormányzati képviselője, Nógrádi Tibor (Fidesz–L.É.T.) azt hangsúlyozta, nem egyszerűen utat adtak át, hanem gyógyszertárat, iskolát, szakorvosi rendelőt, munkahelyet és bankot, azaz olyan intézmények és szolgáltatások váltak könnyebben elérhetővé, amelyekkel a városrész nem rendelkezik. Hozzátette, nem csupán Szeged belvárosát érhetik el biztonságosabban és gyorsabban a szentmihályiak, hanem közelebb kerültek a hasonló identitással, gyökerekkel rendelkező Röszkéhez is.