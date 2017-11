BL-győztes kézilabdást igazolt terméknagykövetnek a Bodrogi Bau - ötven munkahelyet teremtenek a két új üzemmel

A Bodrogi Bau építőanyag-áruháza mögötti területet is két éve vásárolta meg a családi vállalkozás, ami összesen 40 ezer négyzetmétert jelent a Szatymazi utcában. Az egykori Tüzép-telep helyén két új, egyenként 1200 négyzetméteres gyártócsarnokot húztak fel. Már termelnek, az egyikben alumínium nyílászárókat állítanak elő, a másikban hőszigetelő anyagokat.

– Amint a két új üzemegységünk teljes kapacitással működik, 50 új munkahelyet is teremt az eddigi 200 fős létszámon túl. Ebből már majdnem húszan munkába is álltak, mert egy műszakban indítottuk a gyártást – mondta terveikről az új hőszigetelő- és nyílászárógyár avatóján Bodrogi Csaba. A Bodrogi Bau Kft. értékesítési vezetője hozzátette, a kereslettől függően bővítenek. Szegedi vállalkozás lévén helyben keresnek és találnak is munkaerőt.A hőszigetelőket a hazai piacra szánják, az ajtókat és ablakokat pedig a magyar és szomszéd országokbeli vásárlóknak. Mivel építéssel és építőanyag-kereskedéssel foglalkoztak, a most egyre bővülő építőipari piacon biztosítottnak látják a magas színvonalú, ugyanakkor elérhető árú termékeik jövőjét.– Több mint 25 év után a szegedi Bodrogi Bau újabb mérföldkőhöz érkezett. Családi tervezőirodából építő- és építőanyag-kereskedő vállalkozássá fejlődtünk, most pedig gyártótevékenységbe fogtunk – összegezte a cég történetét Bodrogi Ferenc. Az ügyvezető igazgató hozzátette, egy év alatt készültek el az üzemcsarnokok, és szerelték fel azokat a legkorszerűbb technológiával. Ehhez a több mint egymilliárd forint értékű beruházáshoz a saját erő mellé kapacitásfejlesztésre közel félmilliárd forint uniós forrást is megpályáztak és nyertek. Működésükkel kapcsolatban hangsúlyozta: hulladék- és selejtmentes. Mindent újrahasznosítanak. Terveikben két újabb gyártóüzem létrehozása is szerepel.Maximalizmusát hangsúlyozta a magyar és spanyol bajnok terméknagykövet is, amellyel csapatának teljesítményéhez hozzájárul, miközben a családjának is a legjobbat igyekszik nyújtani. A szegedi céggel és a termékeivel először a Balatonnál épülő házuk révén került kapcsolatba.Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester köszöntőjében kiemelte, több nagyvállalkozás és sok kis cég mellől hiányoznak Szegedről a középvállalkozások. A Bodrogi Bau ezt a nagyságrendet érte el negyedszázados tevékenysége során. B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő kiemelte, az az uniós támogatási forrás, amelyből a cég részesült, a munkahelyteremtés mellett a gazdaságfejlesztést segíti. Ebből a keretből a megyei és szegedi cégek az országos átlagon felül nyertek el. Jelenleg 342 győztes vállalkozás kap innovációs támogatást Szegeden. Ezek összesen 115 milliárd forintos beruházást valósítanak meg közel 93 milliárdos támogatással.Az ünnepség végén Kondé Lajos, a Szeged–Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke áldotta meg a gyártócsarnokokat és a vállalkozás dolgozóit.Átadták a Bodrogi Bau Kft. nyílászáró- és hőszigetelőanyag-üzemét Szegeden, a több mint egymilliárd forintos fejlesztés költségeiből csaknem 500 millió forintot uniós támogatásból finanszíroztak.Bodrogi Csaba, a cég értékesítési vezetője elmondta, az 1996-ban alakult vállalkozás korábban hőszigetelőanyagok, alumínium nyílászárók és szerkezetek kereskedelemével, beépítésével foglalkozott. A gazdasági környezet változása tette lehetővé, hogy a cégcsoport szegedi telephelyén egyéves fejlesztéssel e termékek gyártóbázisát is kialakítsa.A hőszigetelőanyagokat hazai piacon fogják forgalmazni, az alumínium nyílászárók és szerkezetek egy részét pedig exportálják, főként Ausztriába és Németországba - mondta Bodrogi Csaba. A Bodrogi Bau cégcsoport építőipari kivitelezéssel, építőanyag kereskedelemmel, tervezéssel, ingatlan-beruházási, -forgalmazási, -eladási, -kezelési tevékenységgel foglalkozik. Tulajdonosként asztalosüzemet működtet, a vállalkozás tagja és résztulajdonosa az Új Ház Csoport országos építőanyag beszerző és értékesítő hálózatnak.A cégcsoport 2016-ban mintegy 6 milliárd forintos árbevételt ért el, az új üzem beállásával ez 8-10 milliárd forintra nőhet. A csoport csaknem 250 embernek ad munkát, a fejlesztésnek köszönhetően a foglalkoztatotti létszám 270-300-ra nő - közölte az értékesítési vezető.