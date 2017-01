Boarddal és létrával mentették a jeges vízbe esett ˝áldozatokat˝

A szegedi tűzoltók és a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat munkatársai azt gyakorolták tegnap, hogyan kell egy jégbe szakadt embert megmenteni. A vízhatlan búvárruhába és termoöltözetbe bújt „áldozatok" a vastag jégpáncélon keresztül másztak be az előre kivágott lékekhez a Maty-éren. A tűzoltók a jégpáncélon kúszva közelítettek a képzeletbeli sérültekhez, akiket először egy létrára, majd a mentősök által használt deszkára hasonlító eszközre, az úgynevezett boardra húzva emeltek ki a tóból.A gyakorláson elhangzott, hogy a nagyjából 15 centis jégpáncél nem éppen a legideálisabb gyakorlóterep, hiszen a mentést végzők biztos nem szakadhatnak be, így nem kell semmilyen váratlan helyzetre számítaniuk. Tavaly ugyanitt alig pár centis volt a jégtakaró, és a mentést végzők se számíthatták ki, hogy az éppen mikor reped meg a lábuk alatt. Seller András, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat vezetője elmondta, hogy ha beszakad alattunk a jég egy tavon, próbáljuk meg a peremén megkapaszkodni, és kihúzni magunkat a hideg vízből. Most olyan vastag a páncél, hogy nagy valószínűséggel meg tudja tartani testsúlyunkat, így a jégen kúszva ki tudunk evickélni a partra. Vizes ruhadarabjainkat, bármennyire is fázunk, azonnal vessük le. Ha valaki egy bajbajutotton akar segíteni, az a 112-es segélyhívó tárcsázása után szintén kúszva közelítse meg a jégen, és kötéllel biztosítsa ki magát a parton.A gyakorlaton az is elhangzott, hogy a Tisza folyó egyes helyeken húsz centi mélyen fagyott be, de akár közvetlenül ezen helyek mellett csak néhány centi vastag a jégpáncél, így a befagyott élővízre továbbra is életveszélyes rámenni.