Boban Markovic-csal köszönthetjük az új esztendőt

Ma már mehetnek a Hungiba azok, akik érzik a bugit a lábukban: a Csajok szabadon party 22 órakor startol. A Szexi 2018! elnevezésű buli holnap este számít a tömegre ugyancsak a Hungiban, ahol már azt is lehet tudni, mi lesz a következő hétvége programja. A Shake it girls-party január 12-én, a Lets dance-party január 13-án lesz.A Hungiban rendezik meg hétfőn a Musical-és Operett Estet is, 19 órakor kezdődik a fülbemászó dallamok arzenálja.Boban Markovic és zenekara teremt hamisítatlan balkáni hangulatot az IH Rendezvényközpontban hétfőn 19 órától. Másnap ugyanitt a Kiscsillag nevű formáció akusztikus hangzást ígér: Dalok párban című estjükön mindannyiunk megélt élményeit énekli meg Lovasi András és zenésztársai.

Aki inkább idei álmait szövögeti párjával, mehet az IH-ba, ott holnap és vasárnap lesz a XIII. Menyegző esküvői kiállítás. A rendezvényre 1000 forint a belépő, és garantáltan lesz mit nézni. Itt lehet csak ötletet meríteni az esküvőkhöz és lagzikhoz!Aki ezen már túl van, viheti a porontyokat a bábszínházba: a Jancsi és Juliskát jövőhéten szinte minden nap megnézhetik a kicsik, Mátyás király meg az igazmondó juhász története pedig január 14-én lesz.A legkisebbek kedvéért Babaexpo lesz a Fodorban szintén jövőhéten vasárnap, itt az apróságoknak lehet bevásárolni másodkézből.Nemcsak a honlapon, hanem az applikációban is találkozhatnak a felhasználók egy újabb játékkal, ezúttal mozijegyek találnak majd gazdára. Érdemes keresni a játékfelhívást hétfőtől, mert minden részlet akkor derül majd ki!Aki nemcsak a programok után kutat, hanem enne-inna egy jót, lehetőleg kedvezményes áron, nézzen szét az akciók között! Jövőhéten további újévi akciókkal lepjük meg az Frappésokat.