Bogarak mászkáltak a gépház ablakán, így vetítették a díjnyertes filmet

A Balázs Béla teremben vetített többszörös díjnyertes film a „dzsungelfíling" miatt teljesen élvezhetetlen volt – tette hozzá. A fiatalember lapunkon keresztül és közvetlenül is jelezte a mozi vezetésének a problémát, és érdeklődött, mikor és milyen kárpótlásra számíthatnak a csalódást okozó moziélmény miatt.– Nagyon sajnáljuk a kellemetlenséget, és elnézést kérünk a nézőktől. Az történt, hogy amikor szellőztettünk, legyek repültek be. Amikor pedig lekapcsoltuk a lámpát, és elkezdtük a vetítést, a vetítőgép fénye odavonzotta a teremben lévő rovarokat a gépterem ablakához. Ehhez a mozigépész a gépteremből nem fér hozzá. Amikor véget ért a vetítés, levadászta őket, így a következő vetítésnél már nem volt gond – magyarázta Szabó Éva , a mozi vezetője, aki tegnap szúnyoghálókat rendelt az ablakokra, hogy ilyen kínos eset ne forduljon elő többet.Hozzátette, kollégája abban hibázott, hogy nem állította le a vetítést, amikor észlelte a problémát.– A panaszos nézőknek felajánlottunk 2 jegyet bármelyik előadásunkra, vagy visszaadjuk nekik a jegy árát. Ezt a filmet is láthatják még nálunk, rendezett körülmények között, mert júliusban tervezzük visszahozni – mondta el a mozivezető, aki hozzátette, ilyesmi még sosem történt náluk.