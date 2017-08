Bogi biciklizni is megtanul - olvasóink segítségével lassan ugyanolyan életet élhet, mint kortársai

– Nem agyaltam azon, hogy miért is lenne jó, ha megtanulnék bringázni. Végtére is csak mert egy lábam van, attól én még pont olyan vagyok, mint a többi gyerek! Jó látni, ahogy mások bicikliznek – mondta nevetve Licsicsányi Bogi.



A kislány és ikertestvére, Viki koraszülött voltak. Boginak 3 napos korában le kellett vágni a jobb lábát, mert elsorvadt. A kislánynak a látásával is gondok vannak. Viki pedig vakon született, és enyhe fokban értelmi fogyatékos.



Bogi megtanult műlábbal járni, de februárban kinőtte a régi lábat, és tolószékbe kényszerült (2017. május 13.: Kinőtte a műlábát Bogi, kerekesszékbe kényszerült).



A kislányok édesapja meghalt. Édesanyjuk hiába dolgozik, nem tudta az új lábhoz szükséges önerőt előteremteni. A Lapcom Média Alapítvány és olvasóink segítettek. Rekordidő, mindössze két hét alatt 2,1 millió forint gyűlt össze. Később további összeget utaltunk a család számlájára. A próbaláb hamar elkészült, használatát szinte azonnal megtanulta Bogi. Az új végtag augusztus 31-én kapja meg végleges formáját.

Míg a kerekesszékes időszak alatt Bogi szinte teljesen magába fordult, a láb visszahozta a kedvét. Édesanyja kiposztolta a közösségi oldalra, amint a nyáron már táncolt is a nagylány.



– Már több éve mondogatta Bogi, hogy olyan jó lenne biciklizni, de a régi művégtag erre a mozgásformára nem volt alkalmas. Az új láb azonban igen – tudtuk meg az anyukától, Licsicsányiné Oláh Zsuzsannától.

– Mozog a térde, és bokában is hajlik. Egy ismerősünk 24-es biciklijén tanulgat Bogi. Nem mondom, hogy nem féltem, de nagyon ügyes. Látszik, mindent megtesz azért, hogy megtanulja. Mivel a műláb lábfejét nem tudja irányítani, ezért cipőfűzővel odakötöttem a pedálhoz. Veszünk majd egy pedálkengyelt, az megoldja ezt a kérdést. Egyébként az orvos is javasolta a kerékpározást.



Bogi attól sem fél, hogy esetleg elesik a biciklivel. – Ha elesek, felállok, és visszaülök a bicajra. Így van ez a járással is. Ha az ember elesik, és nem kel föl, akkor nem tanul meg járni. Lovagolni sem tanul meg az, aki nem ül vissza a nyeregbe. Ráadásul a félelem elveszi az örömöt – mondta bölcsen.



Bogi szeretné, ha a következő tanévben már kerékpárral járhatna iskolába. De addig is a születésnapra készül. Vikivel augusztus 26-án lesznek 14 évesek.