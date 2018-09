Bogrács és fakanál nélkül megbolondul a 75 éves szakács

Számtalan aranyérmet és trófeát gyűjtött be az elmúlt közel húsz évben Rácz László. Fotó: Kuklis István

– Ha nem főzhetek többet, abba belebolondulok. Akkor majd a fejemen bográccsal mászkálok a faluban, onnan mindenki tudni fogja – viccelődött a nemrégiben hetvenötödik életévét betöltő Rácz László szatymazi amatőr királyi szakács, aki lapunkon keresztül hivatalosan bejelentette, nem indul többet főzőversenyen. Ez persze nem jelenti azt, hogy örökre leteszi a fakanalat, van még néhány trükkje.– Hétfő este voltak itt Sándorfalváról, megkérték, hogy főzzön három bogrács pörköltet egy lakodalomba. Mondom neki, nem vagy normális – csatlakozott a beszélgetéshez nevetve Laci bácsi felesége, Marika.– Ha megjelenek valahol, hallom, hogy mondják, el van cseszve az egész, itt a Rácz Laci. Kiutáltak már, annyi első helyezést, érmet és elismerést hoztam el az elmúlt közel húsz évben. Deszken a polgármesterek főzőversenyét a harmadik évben sorozatban én nyerem, a domaszéki falunapokon is aranyat ért a marhapörköltem, sok már az irigyem, ezért döntöttem úgy, szögre akasztom a fakanalam. Barátoknak, társaságnak szívesen főzök kicsiben, de nekem a lakodalom is kicsinek számít – mondta vidáman az amatőr királyi szakács.Laci bácsi már fiatalon megismerkedett a fakanállal és a bográccsal, és mint az életben sok minden, ez is egy véletlennek volt köszönhető. – Legénykoromban, 16 évesen önkéntes tűzoltó voltam Szatymazon. Az egyik kollégámmal kezdtünk el főzni a többieknek, de ő egy kicsit beivott, elfáradt, lepihent, így egyedül fejeztem be. Ennek ő is és a többiek is örültek, ezután kezdtem el főzni tanulni – idézte fel a kezdeteket a szakács.Rácz László 2002-ben a hódmezővásárhelyi állattenyésztési napokon főzött először versenyen hivatalosan, amit azonnal meg is nyert, majd a rá következő néhány évben is sorra hozta el az aranyat.– Ezután is ott leszek a versenyeken, de nem készítek ételt. A múltkor kiderült, hogy akkor is nyerek, ha nem én főzök. Elmentem egy nagy cég bulijába, a bográcsos főzőversenyen kinéztem a leggyengébb csapatot, akik a takarítónők voltak, és néhány tanáccsal segítettem nekik. Megnyerték – mesélte Laci bácsi.– A barátokat is tanítom majd a szatymazi Fakanál Klubban, de mivel a 75. életévemet megkezdtem, egészségileg se bírom már annyira. Oda kell figyelnem, nem tudok már mindenhol ott lenni – tette hozzá.Rendszeresen ingyen is süt-főz, adományokat gyűjt a jól ismert szakács. Mint elmondta, 21 éve, 1997-ben agyvérzést kapott. – A Jóisten visszadobott, ezért építettem egy kápolnát, és jótékonykodni kezdtem – fogalmazott. 2012 óta évente két alkalommal egy-egy hetet tölt Böjte Csaba atya gyergyószárhegyi Kájoni János Gyermekotthonában, ahol palacsintát vagy babgulyást készít a gyerekeknek.