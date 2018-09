Böjte Csabától Réz Andrásig 11 népszerű személyiséget hallhatunk a Pedagógiai esték őszi évadában

Klein Dávid expedíciós hegymászó lesz az első előadó.

Újra lesznek Pedagógiai esték Szegeden, szeptember 10-én 18 órakor startol az idei őszi évad az SZTE JGYPK Mentor(h)áló Szolgáltató- és Kutatóközpont, valamint a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. szervezésében. Szó lesz majd hegymászásról, marketingről, robotokról, szerelemről, szabadságról, a bioritmusról és a Star Warsról is.– Színes rendezvénysorozatot kínálunk ezúttal is a nagyérdemű számára. Olyan előadók lépnek majd színpadra, akik az országban a legjobbak a saját szakterületükön. Minden évben nagy népszerűségnek örvend az esemény, eddig 58 előadásunk volt, ebből 25 telt házas, de a többin is alig maradt hely – emelte ki az őszi évad kapcsán tartott keddi sajtótájékoztatón Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.A népszerűséget mutatja az is, hogy több száz visszatérő vendég van, nemcsak a megyéből, hanem az egész régióból.– Budapestről és Békéscsabáról is jönnek hozzánk, hiszen olyan szakemberek lépnek pódiumra, akik nem mindennap láthatók, hallhatók. Élményt és tanulást kínálunk egyben egészen december közepéig, többek között szegedi előadókkal – részletezte Porkoláb Mihály, az SZTE JGYPK Mentor(h)áló Szolgáltató- és Kutatóközpont ügyvivő szakértője.A szakember tájékoztatásából kiderült, jövő héten hétfőn Klein Dávid, Magyarország legismertebb és legnépszerűbb expedíciós hegymászója lesz az első előadó 18 órától, a program keretében a hegymászás mellett a csapatmunkáról, a motivációról és az önismeretről is szó lesz. Őt követi kedd este a szegedi születésű Lang Györgyi „És én is szép vagyok, szép vagyok!" című előadásával. Azt követően az évad során Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, dr. Haidegger Tamás orvosbiológiai mérnök, Réz András filmesztéta, dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, Pál Csaba Bolyai-díjas biológus, dr. Purebl György pszichiáter, dr. Papp-Váry Árpád marketingszakember, dr. Bánki György pszichiáter és dr. Forgács Tamás nyelvész is értékes, remek humorú, elgondolkodtató estét tart majd. Érdemes minél előbb beszerezni a jegyeket online vagy az IH-ban, ugyanis rohamosan fogynak.