Bokatörő lyukak a Dugonics téren

– Azokat járatnám ezeken, akik idetették! Kész balesetveszély az időseknek, akik rosszul látnak, vagy bizonytalan a járásuk – mondta a Dugonics téri parktükör ragasztott gyöngykaviccsal burkolt sétaösvényén megszólított Gizella, aki épp egy bokatörő lyuk előtt áll meg botjára támaszkodva.Nem csak az idősekre jelentenek veszélyt a kisebb-nagyobb kráterek és repedések, amelyek kevesebb fény mellett már alig vehetők észre – csak ha felbuktunk bennük.– Már felmértük a hibákat, amelyeket az időjárás függvényében javít majd a kivitelező. Mivel a sétaösvény burkolata még garanciális időszakban van, a helyreállítás költsége a kivitelezőt terheli – mondta el kérdésünkre Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója. A sétaösvény burkolatának egyes részei azért adták meg magukat idejekorán (a Dugonics teret 2,2 milliárd forintos felújítás után 2013. március végén adták át – a szerk.), mert a kivitelezés annak idején belecsúszott a télbe, ami kedvezőtlenül hatott a burkolat kavicsrétegét összefogó speciális ragasztóanyag kötési tulajdonságaira – magyarázta az önkormányzati cég vezetője.Ugyanez a burkolat veszi körbe az itt lévő fák törzsét is, de Makrai László szerint nem ezért pusztult el több idősebb fa a téren. A látszat ellenére ugyanis ez a burkolat víz- és légáteresztő. – Magam is láttam egy demonstrációt, amikor egy pohár víz akadálytalanul folyt át az öt centi vastagságú Elastopave felületen – mondta el az igazgató. Ez a felület előnyösebb, mint bármilyen más burkolat, hiszen nem kell esővíz-levezető csatornát kiépíteni, mert a burkolaton keresztül is elszikkad az éltető víz. A fák – egy lucfenyő, egy juhar és egy nyír – pusztulását szerinte az okozta, hogy a mélyépítési munkák közben a gépek megsértették a gyökereiket. Ezt tanúsítja, hogy az ugyanúgy körbeburkolt Himalája cédrus és a tiszafacsoport mai napig vígan élnek, nőnek és jól vannak.