Bölcsődét szépítettek

Micimackó és Füles mosolyog már az egyik, Vuk pedig a másik falról a sándorfalvi bölcsődében. Ottjártunkkor még száradt képmásuk, két helyi édesanya pedig néhány festékpöttyel összemaszatolva, kicsit fáradtan, de annál elégedettebben szemlélte a mesefigurákat. A pöttöm gyermekek is megörültek, amikor felfedezték kedvenceiket. Nagy Anitáról és Bacsáné Krisztináról már írtunk a Kincskeresőkben, tavaly Anita régi általános iskoláját lepték meg saját készítésű harisnyavirágaikkal. Most újra összefogott a két sándorfalvi anyuka, és eldöntötték: megszépítik a helyi bölcsit.



– Vuk egész napos elfoglaltságot adott, Fülesnek is többször újra kellett festeni a fenekét – magyarázta Krisztina az ecseteket csomagolva. Anitától – aki „főállásban" is hasonló dekorációkat készít – azt is megtudtuk, hogy szabad kézzel rajzolták meg az alakokat. – Bánom, hogy Malacka lemaradt, de neki már nem volt elég hely – mondta. A két családanya munkái hagyományos színezőfestékkel készülnek, de a különböző falfelületeken ezek másként fednek. Bár most kifogytak a festékből, szeretnék folytatni a munkát, és tehetségüket arra használni, hogy még több intézményt megszépítsenek.