Boldog Új Évet, Szeged! Agyeldobás és retro, retro hátán - galéria

Már kora délutántól hangos volt a város a különféle pirotechnikai eszközöktől, írnám, hogy petárdáktól, de az ugye tilos. A jó értelemben vett pokol azonban csak este 11 óra után szabadult el, addig valószínűleg mindenki otthon készült a 2017-es év búcsújára. Mi is későn csatlakoztunk, de, ahogy az kiderült, nem hiába, ráadásul nem maradtunk le semmiről.A Hungiban kezdtük, 11 óra körül. Az épület megtelt, de egy sörért azért nem kellett sokat várni. A korosztály itt is vegyes volt, találkoztunk meglett főorvossal, de gimis süldőlányokkal is. A táncparkett nagyjából megtelt, de persze itt is voltak olyanok, akik kicsit messzebbről nézelődtek, de a hangulatra nem volt panasz. Fontos, -és ez mindegyik helyre vonatkozik, ahol jártunk - , hogy a beléptetéssel sehol sem volt probléma, aki éppen arra járt, és volt jegye, pár perc alatt bárhová bejuthatott.A Hungi után sietni kellett egy kicsit, hogy elérjük a tűzijátékot a Széchenyi téren. Mikor odaértünk, még javában tartott a furcsa nevű Kelemen Kabátban zenekar koncertje, akik tényleg kitettek magukért, legalábbis azzal, hogy valóban kabátban álltak a színpadra. Megtudtuk, amit látni is lehetett, hogy a téren legalább 5-6 ezer ember várta a tűzijátékot, ami lehet, hogy egy kicsit hosszabb volt a kelleténél, de ahogy egy hatéves forma kissrác mondta apukája nyakában ülve: eléggé király volt.A téren ezután kezdődött az igazi buli, ami minket már az IH-ban ért. Ide most úgy nézet ki, hogy a konszolidáltabb társaság érkezett, ahhoz képest, hogy a legendás Beatrice egy-két nótájára is táncoltak a miniszoknyás lányok, és az elegáns ingbe bújt fiúk. Mindeközben persze gyalog tettük meg a távot a helyek között, és az utcák tele voltak jövő-menő fiatalokkal, sőt, ami külön öröm, egyre többen merészkedtek ki az idősebb korosztályból is. Ők ugyan nem lőttek fel semmit az égbe, de jó volt látni, hogy Szegeden – ha máskor nem is biztosan – de fesztiválokkor és szilveszterkor mindenki azt érzi, hogy része a közösségnek.A belvárosban, és környékén hajnal kettőig egy hangos szót – nyilván a buli zajait kivéve – nem hallottunk, segítették egymást a bulizók, szerették egymást az emberek.Végül pedig a Plázában kötöttünk ki, ahol éppen tombolasorsolás volt, ami után folytatódott a retro-őrület, mert a mostani szegedi szilveszter úgy tűnik, erről a stílusról szólt.Lényeg, hogy jó volt látni azokat, akik kimerészkedtek otthonról, 2017 szilveszterén. Sokan voltunk a városban, és jól éreztük magunkat mindannyian.