Boltba nem éri meg átmenni Szerbiába

A palicsi Ábrahám Csaba épp csak beugrott a Szabadkai úti Lidlbe. Általában húst vásárolnak Szegeden. Fotó: Török János

– Számítógép-alkatrészért jöttünk át Szegedre, de ha már itt voltunk, beugrottunk néhány apróságért – mutatta a néhány zacskó édességet a palicsi Ábrahám Csaba a Szabadkai úti Lidl parkolójában.A fiatalember elárulta, leggyakrabban húsért és húskészítményekért járnak át Szegedre. – Még ha az áfát nem váltom vissza, úgy is megéri. Otthon 450 dinár, körülbelül 4 euró egy kiló sertéscomb, itt megkapom 3 euró alatt. Majdnem minden mást ugyanannyiért a szabadkai piacon is megkapunk – mondta.Arra voltunk kíváncsiak, megéri-e tartós élelmiszert, vegyi árut vásárolni és tankolni Szabadkán. Miután a palicsi Ábrahám Csabával beszéltünk Szegeden, a Palics és Szabadka közti Roda áruházban egy szegedit szólítottunk meg. Nagy Olga azt mondta, véletlen, hogy itt találkoztunk vele, mert ő is inkább Szegeden vásárol. Az asszony „kétlaki" életet él, 1992-ben költöztek Szegedre a gyermekeivel, de nem adták fel szabadkai életüket sem.

– Palacsintát sütök a hétvégén, kivételesen itt vettem meg a tejet. Az élelmiszerek itt pocsék minőségűek. Lehet, hogy van, ami olcsóbb, mint Szegeden, de rosszabb is. Tankolni a Napfény Parkba járok, ott 20-30 forinttal olcsóbb a gázolaj, mint Szerbiában – magyarázta.Nagy Olga szerint Szabadkán csak a piacon éri meg vásárolni. – Ott még a mosogatógép-tabletta is olcsóbb. Azt csinálják, hogy Magyarországról behozzák az árut nagy tételben, az áfát visszaigénylik, itt nem fizetnek áfát, majd eladják. Az egész város a piacból él – magyarázta.

Mi is bevásároltunk a Szabadkai úti Lidlben és a szabadkai Szegedi úton lévő Rodában. Próbáltuk mindenből a legolcsóbbat megtalálni. Sok termék kiszerelése különbözött, azt feltüntettük a táblázatban. Néhány dolog (vegeta, ketchup és a mosószer) valamivel olcsóbbnak bizonyultak a határ szerbiai oldalán, de ezért bizony nem éri meg átautózni. Főleg úgy, hogy az üzemanyag sem olcsóbb.