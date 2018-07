Bombává változott a dinnye: olvasónk meglepődött, amikor meglékelte a görögöt

Ez maradt a szétrobbant dinnyéből. Fotó: Olvasónktól

Régi előfizetőnktől kaptunk panaszos levelet arról, hogy az egyik szupermarketben vásárolt görögdinnyét, amellyel pórul járt. „Amikor fel szerettem volna vágni, nagy robajjal kilőtt a leve, a konyhámban a kávéfőző és a konyhaszekrény is dinnyés lett. Beledobtam a mosogatóba, melyből elviselhetetlen bűz áradt. A blokkot természetesen kidobtam, így nem tudtam visszavinni. A húst már régóta nem a szupermarketben veszem, mostantól talán a gyümölcsöt sem" – írta olvasónk.Utánajártunk, mitől robbanhat fel a dinnye, mennyire gyakori jelenség ez. Göcző Mátyástól, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökétől megtudtuk, előfordulhat ilyen probléma, ám nem túl gyakori.– Vannak olyan időjárási körülmények, amikor ha a gazdák nem készültek fel megfelelő növényvédelemmel, egy szállítmányban pár dinnye belseje lefolyósodhat. Ez a folyamat hamar végbemegy a gyümölcsben, válogatáskor ezt még nem feltétlenül lehet észrevenni – magyarázta a medgyesegyházi szakember. Hozzátette: nem a munkaerőhiány okozza a dinnyék robbanását. Ebben az ágazatban is kevés a kézi munkaerő, de a görögdinnye emiatt nem fog a földeken maradni, maximum pár napot késik a betakarítás.A Mars téri piac parkolójában évek óta visszajáró árusok vannak. Herédi Szilveszternének családja termel dinnyét Medgyesegyházán, ők szállítják ide a medgyesi görögdinnyét, amelyet az ásotthalmi asszony árul a piacon. Elmagyarázta: mire a dinnye konténerbe, kamionba kerül, ahol szállítás közben nyomódik, belül lédús lesz. – Melegben ráadásul elvékonyodik a héja, és a világos végénél összegyűlik a sok lé. Ott elkezd sisteregni, hab képződik ott, ekkor robbanhat a dinnye – magyarázta az árus. Ha halljuk a sziszegő hangot, ki kell vinni a dinnyét olyan helyre, ahol nem okoz kárt a lakásban, ettől persze még fogyaszthatatlan. Ezért érdemes körültekintően válogatni a lédús gyümölcsből. Vásárláskor kopogtatással lehet különbséget tenni, a jó dinnye csattog, éles, pengő hangja van. Ami már túlérett, az alig szól – mutatták meg számunkra a piacon.Gergely Ferenc Gerendásról hordja a Mars téri piacra a saját maguk által termelt dinnyét, elmondta, náluk nem fordult még elő ilyen. Ők az aznap leszedett termést hozzák ide, a friss dinnye sosem robban. Így inkább akkor történhet ez meg, amikor sokat utazik az áru, többször átpakolják, és sokáig áll, ezért szerinte érdemes a gyümölcsöt inkább piacon beszerezni, mint egy multinál vásárolni.A dinnyetermelők egyesületének elnökétől azt is megtudtuk, hogy idén nem volt csúcstermés, ám nem elégedetlenek a termelők. A gazdáknak így is kellett a földeken dinnyét hagyniuk, de belföldön nem alakult ki túlkínálat.