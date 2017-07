Boncoláson és a droglaborban is jártak az egyetemisták - Bűnről tanultak Szegeden a kínai diákok

Qin Zhi Jin szerint bár Magyarország nem nagy ország, de annál gyönyörűbb. Fotó: Arany T. János

A bűnügyi tudományokról szóló, az Európai Unió joggyakorlatát is bemutató nyári egyetemét második alkalommal szervezte meg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, amelyen húsz, a Sanghaj Egyetemről érkezett hallgató vesz részt.

A kínai egyetemisták a magyarországi és az Európában alkalmazott büntetőjoggal ismerkedtek három héten át. Fotó: Arany T. János

A háromhetes, augusztus elsejéig tartó rendezvényen a vendég joghallgatók angol szaknyelvi képzésen és előadásokon ismerkednek a magyarországi és az Európában alkalmazott büntetőjoggal, de mint Karsai Krisztina tanszékvezető egyetemi tanártól megtudtuk, ellátogattak a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság droglaborjába, a fegyverszakértőkhöz, megismerkedtek a helyszínelők munkájával, a szagazonosítással, boncoláson vettek részt az SZTE Anatómiai Intézetében, és ellátogattak a Csillag börtönbe is.– A gyakorlatban ilyet még biztos nem láttak. Olyan dolgokat tudunk itt megmutatni nekik, amelyek szélesítik a nézőpontjukat – tette hozzá Karsai Krisztina, a rendezvény szakmai rektora.

Qin Zhi Jin, az Anhui tartományból érkezett, a Sanghaj Egyetem hallgatója elmondta, bár Magyarország nem egy nagy ország, de annál csodálatosabb. (Anhui tartomány lakossága 60 millió, területe 139 ezer 600 négyzetkilométer – a szerk.) – Szerettem volna jobban megismerni Európát, ami egy más szemléletmódot nyújt a számomra. Sok ismerettel gazdagodtunk, amit otthon is hasznosíthatunk, és újdonságokkal is találkoztunk – mondta a fiatalember, aki városunk szépsége is lenyűgözött.