Bontanak a Cserepes soron, felére zsugorodik a szegedi nyomornegyed - galéria

Markológépek jelentek meg a Cserepes soron kedden, hamarosan Petrovics Józsefék korábbi bérleménye s az épület további három lakása válik a földdel egyenlővé. Az 1950-es években épült, 16 négylakásos épületből álló telep egykor téglagyári munkások otthonául szolgált, hosszú évek óta azonban mélyszegénységben élők lakják, zömmel romák. Akadnak köztük lakástulajdonosok, ám jogcím nélküli lakásfoglalók is szép számmal élnek ott, s mivel lassan a telep fele eltűnik, nemigen lesz hova húzódniuk.Nagy Mihály, a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lapunknak elmondta, a Petrovicsék korábbi bérleményével szembeni házat is bontják, ott megegyezett az önkormányzat a tulajdonossal, és Dorozsmán tudtak maguknak másikat vásárolni. – Az érintettek örömmel fogadják a bontást,– jegyezte meg. Megtudtuk, vannak bérlők, akik olyannyira szeretnének kitörni a nyomornegyedből és cserelakásba költözni, hogy ez irányú kérelmet is benyújtottak a városhoz.Antiszegregációs terv régóta van Szegeden, ám, miután az önkormányzat a lakástulajdonosoknak már hajlandó volt annyi pénzt ajánlani, hogy abból másikat tudtak maguknak vásárolni. A most elbontásra ítélt egyik lakásért például 10 millió forintot fizettek, miután a városüzemeltetési bizottság jóváhagyta az adásvételt.A most megkezdett bontási munkálatok a tervek szerint még szeptember folyamán bejeződnek.