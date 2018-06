Bontásból lesz csak új parkolóhely - Tarjánban enyhülhet leginkább az autósok gondja

Dühöngőből parkoló lett. A Cső és a Vág utca közötti területen 35 autónak alakítottak ki helyet.

– Ha öt-hat új parkolóhelyet sikerül kialakítani egy-egy lakótelepen, már javítottunk valamit a helyzeten. Ezeket többnyire az önkormányzati képviselők saját alapjukból igyekeznek megoldani. Ha nagyobb volumenű parkolóhely-létesítésről van szó, akkor általában közgyűlési döntésre van szükség – mondta el Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester, akit arról kérdeztünk, milyen lehetőségek vannak az egyre sokasodó autók elhelyezésére a lakótelepeken.Mivel a panelházas körzeteket annak idején jóval kevesebb kocsi befogadására tervezték, mint amennyire jelenleg szükség lenne, időnként szinte közelharcot vívnak az autósok a parkolóhelyekért. Vagy szabálytalanul fölállnak a járdára, zöldterületre, mert máshol nincs hely.Az utóbbi időben több terv is született a parkolóhelyek számának növelésére, ilyenkor azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az nem mehet a zöldterület rovására. Solymos László képviselő körzetében, az Északi városrészben lévő Cső és Vág utca által határolt területen például egy lerobbant állapotú dühöngőből alakítottak ki egy 35 autó elhelyezésére alkalmas, térkővel burkolt parkolót májusban 6 millió forintból. Mivel a közelben maradt sportolásra alkalmas dühöngő, a használaton kívüli nem hiányzott senkinek – a parkoló viszont enyhített az autósok gondján.Régóta használaton kívül és lepusztultan áll a tarjáni Hajlat utcában található barakképületet – ennek helyén 70 parkolóhelyet hoznak létre a városrehabilitációs programban az épület bontása után. A tervek szerint jövő év második felében itt már parkolhatnak a környékbeliek. A közeli Építő utcában is lesz 20 új parkolóhely az iskola és az egykori Gyevi temető közti részen. Április végén pedig arról döntött a közgyűlés, hogy a Szetáv egykori Csongor téri ügyfélszolgálati irodáját megvásárolják 81,5 millió forintért, az 1400 négyzetméteres, rossz állapotú épületet lebontják, és annak a helyén is parkolót létesítenek. Itt nagyjából 50-60 autó férhet el kényelmesen úgy, hogy a területre fákat, cserjéket is ültetnek – vázolta Nagy Sándor.– Évekkel ezelőtt a saját körzetemben, a Kemes utcai óvoda melletti dühöngő helyén is sikerült 8 parkolóhelyet létrehozni, és most van tervben, hogy 4-5-öt még a Kemes és Debreceni utca sarkán is kialakítsunk – tette hozzá Nagy Sándor. Megjegyezte, előfordult, hogy csupán az elválasztó csíkok újrafestésével is sikerült helyet nyerni egy lakótelepi parkolóban – az autósok ugyanis onnantól annak megfelelően álltak be a helyekre.