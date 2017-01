Bontják a luxuslakások helyét a Royalban

A vásárhelyi cég munkatársától megtudtuk, őket a belső bontással bízták meg. Az építésre is szeretnének pályázni, de arra majd a tervek egyeztetése után keres kivitelezőt a beruházó. A szakember úgy tudja, egy éven belül alul üzleteket, az emeleten luxusapartmanokat alakít ki a tulajdonos.Az épületen látható tábla szerinti tulajdonost kerestük, de jelezte, semmi köze már az ingatlanhoz. Az új tulajdonost is kerestük, de csak üzenetet hagyhattunk neki. Amint elérjük, az ő nyilatkozatát is közzétesszük.A bontást végző cég információi egybecsengenek azzal, amit korábban megírtunk. Ez alapján Szeged ikonikus épületébe költözhet vissza az élet. Az évek óta zárva lévő Royal Szállót egy helyi vállalkozó vásárolta meg, és információink szerint luxuslakásokat alakítanak ki benne.Az ingatlan tulajdoni lapján akkor az állt, hogy az épületet árverésen Pipicz András vásárolta meg, akit olvasóink a Dél-alföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójaként ismerhetnek. Az akkor nyilatkozó ingatlanszakértő, Bozsó Bence a vételárral együtt egymilliárd forintra taksálta az átalakítás költségét. A LIMIT Ingatlaniroda Kft. ügyvezetője szerint a belvárosban új építésű luxusgarzonokat 350–400 ezer forintos négyzetméteráron lehet eladni és havi 120 ezer forintért kiadni.