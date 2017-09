Borász- és látogatócsúcsot döntött a szegedi Bortér

– Nélkülünk nincs Bortér. Hangulatfüggő, meddig maradunk. Biztos kezdetnek dörgicseit választottunk, most következik a tokaji, a végén megint dörgicseivel koccintunk – állította sorba az üvegeket és poharakat szombaton a négy szegedi barátnő. A két Judit, Anikó és Ildikó húsz éve barátnők. A Kaposvár–Szeged tengelyt képviselte Kárpáti Péter és Major Péter a párjával. Az asszonyok évfolyamtársak voltak az egyetemen, mindketten a napokban zajló emlőrák szimpóziumon vettek részt. Chardonnay-t és szekszárdi rozét töltöttek az emlékbe vásárolt poharaikba. A Hódmezővásárhelyről érkezett Benyhe Martina és párja, Nagy József pénteken már feltérképezte a felhozatalt, szombat este a Koch kékfrankos rozé mellé tették le a voksukat.Sötétedéskor már olyan forgatag hömpölygött a Dóm téren a 114 pincészet, a kézművesek és a vendéglátósok faházikói között, hogy egy tűt sem lehetett leejteni. Egy házaspár sokáig bóklászott sparherten sült lepénnyel a kezében, mire megtalálta a tömegben Szilágyi Attilát. A fiatalember spanyol serrano sonkát szeletelt a nedűk mellé, amit csak sóznak, és 18 hónapon át érlelnek. Közben a színpadon Wolf Kati koncertezett. Az énekesnő mellé váratlanul helyi kislányok pattantak fel a színpadra, forogtak, táncoltak, így adtak felejthetetlen közös műsort. A másik színpadon a szegedi Maja Soul szórakoztatta a közönséget. Egy édesanya babakocsival igyekezett átverekedni magát a fesztiválozókon, könnyebb lett volna neki megkerülni a teret.– Nemcsak a résztvevők számában, hanem a kilátogatókat nézve is minden eddigit felülmúlt az idei Bortér – vont gyorsmérleget tegnap, az ötnapos fesztivál végén Németh István. A szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője hozzátette, nemcsak hétvégén lehetett volna kitenni a megtelt táblát estenként, de már szerdán és csütörtökön is sokan választották a rendezvényüket.