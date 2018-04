Bordánnyal ismerkedett tíz kínai joghallgató

A Sanghajból és Xianból érkezett kínai egyetemisták az önkormányzat működésére voltak kíváncsiak. Fotó: Török János

A posztgraduális képzés vezetője, Józsa Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének docense elmondta, a különböző tanulmányi háttérrel – büntető-, köz- és nemzetközi jog – rendelkező diákok a tanulmányi kiránduláson a magyar közigazgatással, egy kistelepülés önkormányzatának és képviselő-testületének munkájával ismerkednek.Bordány jegyzője, Fodor Ákos óraadóként tanít a jogi karon, így esett a kínai diákok és a képzés vezetőjének választása a településre. A diákokat is a jegyző köszöntötte a faluház előtt, ahonnan átsétáltak a hivatalba. Az egyik diák, Bai Jun-yi azt mondta, korábban még nem járt ilyen kistelepülésen, de kínai tapasztalatai alapján úgy fogalmazott, a kisebb falvak általában kevésbé fejlettek, mint a nagyvárosok.A kínai diákok az összes önkormányzati intézményt, többek között a polgármesteri hivatalt, a szociális központot, a faluházat és az óvodát is végiglátogatták. A hivatalban megismerkedhettek Bordány múltjával, és Tanács Gábor polgármester is beszélt nekik az önkormányzat működéséről. A fiatalokat az érdekelte, hogyan kaphat egy település községi, nagyközségi vagy városi rangot.