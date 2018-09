Bormustrával és légi parádéval köszönti az őszt Szeged

Három az egyben – ezt kínálja Szeged városa szeptember 12-étől. Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője a jövő heti programokat beharangozó pénteki sajtótájékoztatón elmondta, a nyolcadik Bor téren több mint 110 pincészet képviselteti magát, mellettük pedig mintegy 60 gasztro- és kézműves kiállító érkezik. A fesztivál ezúttal is szüreti felvonulással kezdődik, szerdán 18.30-kor a Széchenyi térről indul a színes menet. A Dóm téren 2 színpadon váltják egymást a művészek, fellép többek között Szabó Ádám, Hevesi Tamás, Vastag Csaba, Gubás Gabi és Szabó Győző is.A Móra Ferenc Múzeum idén is kiállítással készül a fesztiválra, a szegedi papucs történetét, a viselés hagyományos módjait mutatják be a téren, a gyerekek pedig mintákat színezhetnek – tudtuk meg Bárkányi Ildikótól, a múzeum általános igazgatóhelyettesétől.Igaz, konkrétumokat nem árulhattak el, ám valószínűleg nem véletlen a Móra-múzeum témaválasztása. Szombaton és vasárnap rendezik meg az Aradi vértanúk terén a Szellemi Kulturális Örökség Napjait. Pál-Kovács Dóra muzeológus elmondta, idén négy értékkel bővült a nemzeti jegyzék, az újonnan felvett elemeket jövő hét pénteken ismertetik, és van közöttük szegedi is. Péntek délutántól az égbolt is benépesül, a III. Szegedi Repülőnapok és Légiparádé minden korosztály számára kínál érdekességeket a repülőtéren. Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy pénteken elsősorban a gyerekeknek szerveznek programokat. A szombati hőlégballon kupára már jelentkezett 30 csapat, Kecskemétről sugárhajtású repülőgépek is érkeznek, Bécsből pedig a RedBull Flying Bulls teszi tiszteletét látványos bemutatóval. A látogatók Martin Graf német műrepülő bajnokot és Besenyei Pétert is láthatják, vasárnap pedig Szent-Györgyi Albert születésnapja tiszteletére a Vöcsök vontatására is invitálják az érdeklődőket. A Nobel-díjas tudós azon a gépen tanult repülni.A sajtótájékoztatón elhangzott, a Bor teret és a szegedi repülőteret idén is különjáratokkal kötik össze.