Bortermelés az ókorban

A párizsi College de France professzora Pálfi György , a Szegedi Alliance Française Egyesület elnökének meghívására érkezett Magyarországra, ahol több előadást is tart. Az első számú francia régészek egyike a római kori parfümgyártás történetét, az olívaolaj és a bortermelés hagyományait kutatja. Budapesten a parfümökről két előadáson is beszél. Szegeden a régészet és a borok kedvelőit várják április 12-én 17 órakor a Móra Ferenc Múzeum Benczúr termében. A professzor a Bortermelés és -fogyasztás Galliában a kezdetektől a római kor végéig címmel tart előadást franciául, amelyre nem csak a frankofónokat várják, hiszen magyarra is fordítják a történelmi visszatekintést. A rendezvény borkóstolóval zárul.