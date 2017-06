Börtönbe vonulhat a szegedi és makói lakástulajdonosokat átverő vállalkozó

Letöltendő börtönre ítélték első fokon, és rögtön az előzetes letartóztatását is elrendelték annak a szegedi vállalkozónak, aki miatt hat éve egyetlen nyugodt pillanata sincs több tucat makói és szegedi családnak. Az átvert tulajdonosoknak kétszer kellett kifizetniük az ingatlanokat, mivel az építtető keretjelzálog-hitelt vett fel a banktól, ami azt jelenti, hogy amennyiben a felvett hitelt a cég nem utalja vissza a pénzintézetnek, akkor az a tulajdonosoktól követelheti. Így történt meg, hogy a felépült társasházi lakásokat megvásárlók ugyan kifizették a vételárat az építtetőnek, de az a pénzt nem továbbította a banknak. Mivel időközben a cég tönkrement, a banknak nem volt mit lefoglalnia a vállalkozástól, ezért az egyszer lakásaikat már kifizetőktől követelte lényegében a lakások árát. Másodszor is. A lakók polgári perben próbálták bizonyítani, hogy ők kétszer fizettek tulajdonaikért, amit ugyan elismert a bíróság, de a keretjelzálog-szerződésre vonatkozó jogszabályok miatt a bank követelését nem tartotta megalapozatlannak. A vállalkozó ellen azonban büntetőeljárás is indult csődbűncselekmény miatt, ebben a perben született most elsőfokú ítélet. E szerint ha a másodfok is helybenhagyja a döntést, börtönbe kell vonulnia a jóhiszemű lakásvásárlókat több százmillió forinttal megkárosító férfinak, igaz, nem a családok becsapásáért. Ráadásul L. Gábort egy korábban hozott, szintén csődbűncselekmény miatt indult perben is elítélték már, akkor két év felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszta. Amennyiben a másodfok megerősíti a mostani határozatot, akkor azt a két évet is le kell ülnie a 40 család életét lehetetlenné tevő férfinak. A becsapott családok a pénzüket nem kaphatják vissza, a polgári peres eljárásban született ítélet, amely szerint csupán egy házaspárnak nem kell kétszer kifizetnie a lakását, jogerős. Többeknek közülük az „új lakását" is elárverezték már.



A több céget is alapító L. Gábor 894 millió forint értékű vagyontárgyat mentett át bedőlő cégeiből más vállalkozásaiba, hogy ne kelljen a banktól felvett hitelt kifizetnie. A pénzintézet a pénzéhez jutott az átvert lakásvásárlóktól, így lényegében csak a vételárat becsületesen megfizetők jártak pórul.



L. Gábor előzetes letartóztatását az elsőfokú ítélet kihirdetésével egyidejűleg elrendelték, amelyet azonnal végre is hajtottak, a vádlott a tárgyalás után már nem mehetett haza.