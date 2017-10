Börtöntöltelékből szabadságharcos: Gáborné Hegedűs Beatrix őrzi 56-os levélváltásukat elítélt édesapjával

– Édesapám harmincéves volt 1956-ban, és a DÁV-nál, vagyis a mostani DÉMÁSZ-nál dolgozott üzemvezető-helyettesként. Vezette a munkástanácsot, és úgy tudom, az ő irányításával verték le a vörös csillagot Szegeden, a Széchenyi téri szovjet hősi emlékmű tetejéről – meséli Hegedűs István lánya, Gáborné Hegedűs Beatrix. Az asszony hozzáteszi, édesapja már akkoriban is fényképezett, Pesten megörökítette a tankokat és általában a forradalom eseményeit. Sajnos azonban a felvételek nincsenek meg, nyilván lefoglalták bűnjelnek. Bea édesapját a megtorláskor ugyanis négy év börtönre ítélték, amiből végül két és felet kellett letöltenie Kistarcsán és Márianosztrán.Meghurcolása a kiszabadulása után is folytatódott. Nem kapott útlevelet, nem járhatott főiskolára, csak miután külön kérvényezte. Karbantartóként tudott csak elhelyezkedni a hídépítő vállalatnál, végül a vízműtől ment nyugdíjba. Amint Bea fogalmaz, a börtöntöltelékből végül szabadságharcos lett, hiszen a rendszerváltás után sorra kapta a kitüntetéseket, a neve bekerült az eseményeket megörökítő kötetekbe. Lánya szerint nehéz lehetett ezt ép elmével végigélni. Édesapja 1997-es halálakor a sok személyes emlék hozzá került. Azzal a rengeteg fényképpel együtt, amiket Hegedűs István az utána következő évtizedekben Szegedről meg a családról készített, és amik közül többel díjat is nyert.– Kilencéves voltam, amikor édesapám kiszabadult. Arra nagyon élesen emlékszem, hogy jött szemben az utcán, rögtön megismertem, és egymás nyakába borultunk – idézi fel Bea az ő forradalom utáni emlékeit. Pedig kisgyerekként nem vitték el a havi beszélőkre. Az asszonynak nem volt gyerekkora. Szülei korábban elváltak, édesanyja disszidált, édesapja a börtönben ült, később új családja lett, őt a nagymamája nevelte.Édesapjától azonban őrzi azokat a leveleket, amikbe pár sort ő is írhatott kisiskolás gyöngyírással, és apja külön neki is küldött pár gondolatot a családnak kijuttatott küldeményében. Természetesen mindegyiken ott a hivatalos pecsét: „ellenőrizve". Van, amiben apja kérdi, mit vigyen neki, ha hazamegy. Kért és kapott is egy németszótárt, ugyancsak lepecsételve; ezt ugyancsak megvan a mai napig. Ahogy fennmaradt az a milliméterpapír, amin az elítélt naptárként rögzítette a börtönben töltött időt: összesen két évet, öt hónapot és tizenegy napot. Egy későbbi kötethez készült kérdőíven Hegedűs István azt írta „bűntársai" neve után, hogy „Magyarország népének zöme". És a büntetés legnyomasztóbb élményéhez: „az, hogy nem vagyok bűnös. (...) A családtól való távollét, ne csak a látogatókkal, hanem a velünk való megalázó bánásmód, különösen Kistarcsán. Még most is, ennyi idő után is nehéz beszélni róla".