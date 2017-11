Borúra ború, de legalább talán esni nem fog - ilyenkor a legjobb tegnapi híreket olvasgatni

A Földet ábrázoló hatalmas kupola az ENSZ 23. nemzetközi klímakonferenciájának helyszínén, a nyugat-németországi Bonnban. Fotó: MTI

12, 6, 0: ezek nem egy nagyon furcsa és éppen megsemmisülő törpe körméretei, hanem azt jelzik, hogy nappal 12, éjjel 6 fok lesz, és nem fog esni az eső.. A, hogy előfordulhat az Alföldön futó zápor. "Az Észak-Olaszország felett örvénylő ciklon közelebb kerül térségünkhöz, okklúziós frontja eléri hazánkat, miközben folyamatosan gyengül. A ciklon felhőzete beborítja az országot, de jelentős mennyiségű csapadékot nem produkál" - foglalták össze a meteorológusok, aminek nagyon örültünk, mert tanultunk egy új kifejezést.A tegnapi híreket meg kezdjük azzal, hogy Sebestyén Balázs rajongóinak igen jó napjuk volt, ugyanis Szegeden is fogható már a Rádió 1 -. A makói Éva pedig. Mindszenten futópályát avattak, amelynek, Székkutason pedigSajnos nem minden hírünk ennyire jó, ugyanis. Vásárhelyen vadásztatók pere zajlott, akik- igazán sportszerű a vadászat így, nem gondolják? A varjak is- ezek után már csak a szegedi vérhollót meg az Apokalipszis lovasait várjuk. Bár lehet hogy nem jönnek, hiszen tegnap esti hír, hogy

A műszaki pályák iránt érdeklődőknek az újszegedi sportcsarnokban szerveztek hasznos - és igen látványos - programot:. Nézzék végig a helyszínen készült fotógalériát! Egy érdekességgel is kedveskedtünk olvasóinknak, ugyanis látható már a szegedi bölcsészkar épületében, a földrajz tanszék folyosójának falán. Önök is megnézhetik az épület nyitvatartása alatt. Ha már képek és falak, ne felejtsük el azt sem, hogy megnyíltaz Agorában. A fekete-fehér felvételek a makói Váll-Ker üzemében készültek.Most pedig emlékezzünk meg a nap "hőséről", aki. Tapsot neki! Akinek pedig még mindig nem elég felszabadult a belső világa, azMa van egyébkéntnapja, többek között. Ünnepel még: Tivadar, Bozsidár, Bozsó, Bozsóka, Fedor, Nátán, Nátánael, Nátániel, Oresztész, Teodor, Tihamér, Ugron. 1938-ban ennek a napnak az éjszakáján, a Kristály-éjszakán náci rohamcsapatok zsinagógákat, zsidó üzleteket gyújtottak fel Németország és Ausztria városaiban. 1941-ben pedig ezen a napon vezették be Budapesten is az új forgalmi rendet: a jobb oldali közlekedést. Érdekes, hogy vidéken ugyanez már július 6. óta érvényben volt. (