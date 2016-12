Botka a miniszterelnök-jelöltségről: francokat nem vállalom

– Francokat nem vállalom – mondta Botka László Szeged MSZP-s polgármestere a miniszterelnök-jelöltségről a 168 óra interjújának beharangozójában . A városvezető lapunk érdeklődésére elmondta, semmi új nem hangzott el. Megismételte, amit több tavaszi interjúban és a nyári tisztújító kongresszuson megfogalmazott. Vagyis hogy nem lehet 2014-et újrajátszani, mert megint bukás lesz a vége. Márpedig úgy látja, most megint ez zajlik a demokratikus oldalon.– Kell még egymillió választópolgárt szereznünk, hiszen ha összeadjuk a demokratikus pártok összes szavazóját, az alig több mint fele a Fideszének. Kell még egymillió választópolgár, aki le akarja váltani a Fidesz-kormányt, de nem látja a baloldalon azt az egységes erőt, aki erre képes. Most pont nem ebbe az irányba megyünk – tette hozzá a politikus. Három feltétellel vállalja a kormányfőjelöltséget: közös ellenzéki listát akar. Azt, hogy az egyéni jelöltek kiválasztásánál a szavazatszerző képesség számítson, ne a párthovatartozás, és az új baloldali politikáról is megállapodást kell kötni. Botka László hangsúlyozta: nincsen casting. Többször megjelent viszont a sajtóban, hogy nem vállalja a kormányfőjelöltséget, ezért egyértelművé akarta tenni a szándékát. „Vagy észhez térnek, vagy felejtsenek el! Ami most zajlik, abban én nem tudok, és nem is akarok részt venni" – zárta gondolatait. Megírtuk: a júniusi pártkongresszus után Molnár Gyula, az MSZP frissen megválasztott elnöke azt nyilatkozta, azt várja Botka Lászlótól, hogy irányítsa a párt felkészülését a kormányzati munkára . Egy másik interjúban azt mondta a pártja 85 százalékkal legnépszerűbb politikusáról: azt ajánlja, ne kifelé, hanem felfelé mozogjon a pártban. Szeretné, ha belépne a tőle régóta várt miniszterelnök-jelölti szerep előszobájába azzal, ha a kormányzati felkészüléssel kapcsolatos vezetője lenne a pártnak. Botka László vezethetné a pártban azokat a tárgyalásokat, amelyeken kialakul, hogyan és kivel indul az MSZP a 2018-as választáson. A városvezető ezeket akkor nem kommentálta.