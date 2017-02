Botka: egyenlő, igazságosabb Magyarország a célom

Az MSZP elnöksége által miniszterelnök-jelöltnek javasolt politikus azt mondta, Magyarország változásért kiált, a szavazók többsége gyökeres változást akar. Azt akarják, hogy olyan vezetők vegyék át az ország irányítását, akik nem taposnak a kisemberek fejére és kihúzzák Magyarországot a gödörből, akiknek elveik vannak és az erkölcsi iránytűjüket nem a pénz mozgatja - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy be akarja temetni az árkot, amely jobb- és baloldal, a nemzeti konzervatív és a liberális felfogás hívei között van.



Botka László azt ígérte, soha többé nem hagyják választóikat cserben és nem kötnek szövetséget a Jobbikkal. Kormányra kerülve az egészségügy és az oktatás rendbetételével kezdenék a munkát, amire az oligarchák megadóztatásával lenne is forrás - tette hozzá.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke a Szabad Sajtó Alapítvány rendezvényén elmondta, bármikor legyen a választás, készen állnak. A Fidesz leváltható, Magyarország megjavítható - hangoztatta.



Fidesz: Botka óriási lehetőséget szalasztott el



Botka László óriási lehetőséget szalasztott el, hogy megnevezze a 4-es metró botrányának felelőseit - reagált a Fidesz szombaton a szocialisták miniszterelnök-jelöltjének kijelentéseire.



Botka László az egyenlő, igazságosabb és felemelkedő Magyarország megvalósítását nevezte leghatározottabb céljának szombaton Budapesten.



A Fidesz erre reagálva közölte, azok a szocialisták beszélnek most igazságról és az ország állapotáról, akik "százmilliárdos metrópénzeket tettek zsebre, széthordták a nemzeti vagyont, százezreket tettek munkanélkülivé, elvették a pénzt a családoktól, az egészségügytől és az oktatástól".



A kormánypártnak az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a szocialisták ott folytatnák, ahol abbahagyták: eltörölnék a lakástámogatási rendszert, újra emelnék a jövedelemadókat.



"De ami a legsúlyosabb, az új munkahelyek helyett újra a segélyezésnek nyitnának teret. Erre a magyarok egyszer már nemet mondtak" - írták.