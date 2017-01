Botka László elrendelte a szmogriadó riasztási fokozatát - holnaptól élnek az intézkedések

A szmogriadó riasztási fokozatát rendelte el Szegeden Botka László polgármester a városi védelmi bizottság vezetőjeként. A mostaninál enyhébb, tájékoztatási fokozatot már többször alkalmazták az elmúlt években Szegeden – legutóbb idén január 3. és özött –, a riasztási fokozat bevezetésére viszont eddig még nem volt példa. Szeged mellett Budapesten, Nyíregyházán és Salgótarjánban is a riasztási fokozat van érvényben - a helyzetről korábban itt és itt írtunk részletesebben.



Az intézkedésre azért volt szükség, mert Szegeden szombat óta nagyon magas a szálló por mennyisége – napi átlaga a riasztási küszöb másfélszerese –, amely csak pár órára csökkent az egészségügyi határérték, légköbméterenként 50 mikrogamm szintjéig, majd újra emelkedni kezdett. 13 órakor már újra az egészségügyi határérté dupláját, a riasztási üszöbnek megfelelő mennyiséget mértek, és szintje folyamatosan emelkedett. Az Országos özegészségügyi özpont óta veszélyesnek értékeli Szeged levegőjét – húsz másik városéval együtt. Az aktuális helyzetről az Az intézkedésre azért volt szükség, mert Szegeden szombat óta nagyon magas a szálló por mennyisége – napi átlaga a riasztási küszöb másfélszerese –, amely csak pár órára csökkent az egészségügyi határérték, légköbméterenként 50 mikrogamm szintjéig, majd újra emelkedni kezdett. 13 órakor már újra az egészségügyi határérté dupláját, a riasztási üszöbnek megfelelő mennyiséget mértek, és szintje folyamatosan emelkedett. Az Országos özegészségügyi özpont óta veszélyesnek értékeli Szeged levegőjét – húsz másik városéval együtt. Az aktuális helyzetről az idokep.hu szmogtérképe folyamatosan tájékoztat a Rózsa utcai mérőállomás adatai alapján.



Szeged polgármestere az egyelőre állandósult szélcsendes, hideg-párás, felhős időjárási helyzetre tekintettel szombatig rendelte el a szmogriadót. Az intézkedés részeként nem özlekedhetnek a városban a étütemű járművek, és kitiltja Szeged özigazgatási területéről az 5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveket is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a városon átmennie sem szabad ezeknek a járműveknek. A korlátozások betartását a rendőrség ellenőrzi. Aki megszegi, arra szabálysértési bírságot szabnak ki. Tilos a helyhez kötött belsőégésű motorok (aggregátorok, munkagépek) használata is, és azt is kérik, hogy az ipari létesítmények lehetőség szerint csökkentsék felére a hő- és kéndioxid kibocsátásukat.



A korlátozó intézkedésekkel együtt a polgármester a szmogriadó végéig ingyenessé teszi a tömegközlekedést mindenkinek - erre nem volt és jelenleg sincs példa a magyar nagyvárosokban. Ezzel együtt arra érik a lakosságot, hagyjá otthon a kocsikat, vegyé igénybe a kedden üzemkezdettől január 27-éig, péntekig mindenki számára ingyenes villamos-, troli- és buszjáratokat, emellett pedig lehetőleg ne fűtsenek fával, szénnel – a szmog jelentős részét ugyanis a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezések égéstermékei okozzá .