Botka László új, modern baloldali programot ígér

Az MSZP országos elnöksége egyhangúlag támogatja Botka László miniszterelnök-jelöltségét – ismertette tegnapi sajtótájékoztatóján a testület döntését a szocialisták vezetője, Molnár Gyula – Két egyértelmű döntést hozott a pártelnökség, támogatja a miniszterelnök-jelöltségemet és a programomat – mondta érdeklődésünkre Szeged polgármestere.– Bár az én feltételeimként jelentek meg, ezek nem az én személyes feltételeim. Hanem a minimális kritériumai annak, hogy a demokratikus ellenzék eséllyel induljon a 2018-as választáson. Ezek: egy új baloldali program, az egységes indulás és közös lista a 106 legesélyesebb képviselőjelölttel. Az elnökség ahhoz is teljes felhatalmazást adott, hogy a leendő szövetségesekkel megkezdjem a tárgyalásokat. A következő hetekben minden lehetséges szövetségest fel fogok keresni, részletesen ismertetem, hogyan tervezem a választási felkészülést, de ezt nem a sajtó nyilvánossága előtt teszem meg. A következő napokban megjelennek az új baloldali Új igazságosság program legfontosabb tézisei. Ez abból indul ki, hogy Magyarországon igazságtalanság van, az emberek bizonytalanságban élnek, erre ad választ. Azt is tartalmazza, hogy le kell váltani az Orbán-rezsimet, mert kárt okoz a magyaroknak és az ország jövőjének. Azt is tartalmazza, hogy ez egy logikájában, stílusában teljesen új, modern baloldali program, tehát nem a 2010 előtti kormányzás visszahozataláról szól.Botka László hangsúlyozta, az előválasztás kapcsán sem változott a véleménye. Ha valakit nem lehet vádolni, hogy fél a választásoktól, az ő, hiszen húsz év alatt hetet megnyert. Tudja, hogy meg kell dolgozni a választók bizalmáért, de a mai politikai helyzetben amerikai típusú előválasztást nem lehet lebonyolítani. Egyrészt mert a Fidesz könnyedén meghekkelheti, másrészt mert most az a feladat, hogy kormányzóképes egységet hozzanak létre a baloldalon.Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a 106 egyéni képviselőjelölt kiválasztására előzetesen kikérjék az emberek véleményét. Erre léteznek technikák. Reményei szerint az új egység felmutatása felhajtóerővel is hat, azaz sokan, akik kormányváltást akarnak, de eddig úgy látták, nincs meg hozzá a kellő erő, aktív szerepet fognak vállalni. Orbán Viktor január 30-i látogatásáról feltett kérdésünkre – az a miniszterelnök-jelöltek találkozója lesz-e? – a politikus azt mondta: a hivatalban lévő miniszterelnököt fogadja Szeged polgármestere. Hozzáfűzte: a város fejlesztéséről egyeztetnek. Egy közös érdek van, hogy az ország fel tudja használni a rendelkezésére álló uniós forrásokat. Szeged az előző hétéves uniós fejlesztési ciklusban a hazai nagyvárosok közül a legtöbb forrást használta fel, ez a cél most is. Szeged fejlesztésén túl nincs olyan ügy, amiben egyetértenének.