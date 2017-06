Botka: Marad a kerítés, amíg a magyarok félnek

Botka elmondta, beszédében azt hangsúlyozta, hogy a határon álló kerítést addig senki sem bonthatja el, amíg a magyarok többsége nem érzi magát biztonságban az otthonában. Véleménye szerint az Európai Unió felelőtlen volt, mert képtelen volt megvédeni a határait. Szerinte az Uniót, és így a magyarokat is veszélyeztette az, hogy az Orbán-kormány a menekültválság kirobbanása után több mint 200 ezer embert juttatott ellenőrzés nélkül a nyugati határra. De a politikus szerint az is veszélyezteti az Uniót és a magyarokat, hogy az elmúlt években 20 ezer embert fogadott be Magyarország a letelepedési kötvényekkel, akik között szerinte lehetnek kémek, bűnözők és terroristák.