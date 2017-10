Botka visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől

Ma lemondtam az MSZP miniszterelnök-jelöltségéről - közölte Botka László egy körlevélben. Molnár Gyula, az MSZP elnöke délelőtt tízre hirdetett rendkívüli sajtótájékoztatót.

"Én ennek a rezsimnek a leváltására érkeztem, ezért vállaltam el a miniszterelnök-jelöltséget. Sajnos mások, jelentős ellenzéki és - számomra különösen fájdalmasan - szocialista erők nem leváltani akarják a NER-t, hanem együtt élni vele. Szétaprózott és széthúzó demokratikus ellenzékkel a rezsimet nem lehet leváltani" - írta a médiának küldött levelében, amelyet az index idéz.



Az atv.hu is azt közölte: A szegedi polgármester azzal indokolta döntését, hogy a politikáját "nem támogatták „kint", és fontos politikusok nem támogatták bent", saját politikai közösségében sem. Ha másnak sikerülne elérnie az ellenzéki összefogást, beállna mellé. Információik szerint Botka 9.30-kor jelenti be döntését Szegeden - hamarosan friss hírekkel érkezünk.



Korábban megírtuk: Botka Lászlót választották az MSZP miniszterelnök-jelöltjének, a 292 küldöttből 280-an szavaztak Szeged polgármesterére. Írtunk a konfliktusról az MSZP elnökségi tagjával, Molnár Zsolttal is, akit Botka László fideszes kollaboránsnak nevezett: Szegeden békültek ki.



A 444.hu-n olvastuk: Botka megköszönte, hogy pártja 95 százaléka támogatta, és hajlandó támogatni azt, akinek sikerül megteremtenie az összefogást, addig is polgármesteri munkájára koncentrál. Szintén a 444.hu tette közzé, hogy hétfő délelőtt bejelentette lemondását Ujhelyi István, az MSZP alelnöke is. Közleménye szerint méltatlan és vállalhatatlan az a folyamat, ami a demokratikus oldalon történik, és "Orbánisztán egyértelműen befurakodott az ellenzéki erők sorai közé."



Az MTI úgy foglalta össze a történetet: Lemondott az MSZP miniszterelnök-jelölti posztjáról Botka László hétfőn. Ezt maga Botka László közölte közleményben az MTI-vel. Az ellenzéki politikus tájékoztatása szerint döntéséről értesítette pártja vezetőit, és azokat a szövetségeseit is, akik már eddig felsorakoztak mellé "a kormányváltó szövetségbe". Botka László döntését azzal indokolta, hibázott, mert nem gondolta, hogy a demokratikus pártok nem akarnak nyerni 2018-ban, céljuk csupán annyi, hogy néhány ellenzéki helyet szerezzenek az "Orbán-rezsim" parlamenti padsoraiban. Hozzátette: azt sem tudta, hogy a "politikai maffia" mennyire behálózta a demokratikus ellenzéket és alulértékelte a "Fidesz aljasságát" is.