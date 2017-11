Botkát kérdezik a fidelitasosok

A Fidesz ifjúsági szervezetének tagjai azt szeretnék megtudni, hogy miért adott át ingyen a szocialista polgármester egy iskolát Szentmihályon a bevándorlókat segítő Migszol Szeged szervezetnek, amikor volt rá más jelentkező is. Kíváncsiak arra is: miért mondta korábban Botka László, hogy lebontaná a kerítést, illetve hogy miért nyilatkozta Martin Schulz, az Európai Parlament korábbi elnöke, hogy Szeged egy befogadó város, ahová bármelyik menekültet el lehet küldeni.



Gémes Dániel azt is elmondta, hogy már többször is elhangzottak ezek a kérdések, de eddig egyszer sem válaszolt rájuk érdemben Botka László. Ráadásul a kérdések most különösen aktuálisak, mert az Európai Parlament megszavazta a kötelező betelepítési kvótát, azaz hogy több mint százezer menekültet az Unió tagállamaiban helyeznek majd el.



Emlékezetes: a Fidesz és a KDNP szegedi vezetői csütörtökön jelentették be, hogy a hétvégétől aláírásgyűjtésbe kezdenek. Azt a kérdést teszik fel a szegedieknek: Akarja-e ön, hogy Botka László segítségével közvetlen környezetébe bevándorlókat telepítsenek? A Fidesz-irodában, utcai standokon is várják a véleményeket, de a lakásokba is becsöngetnek, hogy minden szegedihez eljussanak.