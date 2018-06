Botrányos állapotúként mutatták be a Károlyi-kollégiumot - az ott lakók szerint eltúlzott volt a riport

Botrányos állapotok a koleszban – ezzel a címmel jelent meg egy riport péntek este az RTL Klub Fókusz című műsorában. Nevét és arcát nem vállaló diák arról mesélt, a legrosszabb rémálma, hogy még egyszer fürödnie kelljen a Károlyi Mihály Kollégiumban, ott ugyanis férgek vannak. Egy másik, szintén azonosíthatatlan fiatal pedig hozzátette: 3 centis csótányok, százlábúak futkároztak a folyosón. A beszámolókat privát videók is színesítették, amelyeken láthatók is ezek az élőlények. Az is elhangzott, a diákok végső elkeseredésükben fordultak a televízióhoz, állítólag többüknek orvosi kezelésre is szüksége volt. Hogy mi miatt, az nem derült ki a riportból. Az viszont igen, hogy amikor a stáb kamerával a kollégiumban járt, ők semmi ilyesmit nem tapasztaltak.– Azért furcsa ez az egész riport, mert miközben a hallgatók minden aprósággal jönnek panaszkodni, ilyen jellegű panasszal nem fordultak sem a kollégiumvezetőhöz, sem a kollégiumi bizottsághoz vagy a fenntartó egyetemhez – mondta el Karsai Krisztina , a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese. Hozzátette: ha valaki ilyet tapasztal, természetes, hogy azonnal bejelenti, és követeli, hogy szüntessék meg ezt az állapotot, ilyesmi azonban nem történt.El volt túlozva az a riport – mondták egybehangzóan azok a kollégisták, akiket tegnap ezzel kapcsolatban megkérdeztünk. – Persze aki egy budapesti villából jön, annak lehet, hogy szörnyűnek tűnnek az itteni állapotok, de kollégiumnak szerintem teljesen megfelel – mondta Major Ádám . – Kis, repülő, fekete bogarak vannak valóban a vizesblokkokban, de férgeket nem láttam – mondta Benke Attila . Erre Tóth Márton megjegyezte: „mert rossz a szemed". – Mondjuk idén még nem volt – tette gyorsan hozzá.Mi is végigmentünk a kollégiumban, de a tévériportban látott jelenségnek nyomára sem bukkantunk. Mindössze néhány lepkeszúnyogot láttunk az egyik fürdőszobában – ez a molylepkeszerű, apró trópusi rovar, amely már hazánkban is megjelent, előszeretettel tanyázik nedves helyeken, és petéit is ilyen helyen rakja le.A több mint 900 férőhelyes kollégiumban egyébként a szobákat a lakók, a közös helyiségeket a takarítók tartják tisztán, bogárirtás pedig negyedévente van. – Ahhoz képest, hogy mekkora és milyen régi épületről van szó, nem sűrűn kapunk bogarakról bejelentést, de ha előfordul ilyen, azonnal intézkedünk – mondta el Karsai Krisztina, aki hozzátette: az intézmény benne van az országos kollégiumfejlesztési programban, komoly tervek vannak a felújítására, így hamarosan még komfortosabbá válik.– Kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen felvétel volt az, amit a Fókuszban bemutattak – mondta Karsai Krisztina, aki megjegyezte, természetesen ha bebizonyosodik, hogy nem a valós helyzetet tükrözi, meg is teszik a szükséges jogi lépéseket.