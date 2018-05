Bővítik a mórahalmi óvodát, annyi a beiratkozó

– Túl vagyunk a beiratkozáson, de ennek nálunk nincs annyira szigorú határideje, mint az iskolákban, ezért még nyáron is szoktak jelentkezni hozzánk gyerekek, és májusban is várjuk a szülőket – mondta Kosztyu Gyuláné. A Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda vezetőjétől megtudtuk, idén 63 nagycsoportos megy iskolába, és eddig 76 új kisgyereket írattak be szüleik. Jelenleg 226 gyerek jár az intézménybe.– Egyelőre három, nagy létszámú csoport indítására készülünk, de lesz új középső csoport is, mert vannak, akik most költöznek ide a nyáron. Vannak olyan intézmények, ahol gondot okoz az óvoda feltöltése, nálunk szerencsére ennek a fordítottja történik. Sok fiatal pár költözött a városba, és úgy tűnik, a gyermekvállalási kedv is felélénkült Mórahalmon – magyarázta az óvodavezető.A hirtelen létszámnövekedés miatt, mint Kosztyu Gyuláné fogalmazott, kezdik kinőni az intézményt, ezért augusztusban, amikor három hétre bezár az óvoda, több, eddig irodaként működő szobát egybenyitnak, és új helyiségeket alakítanak ki a gyerekek számára. Az új csoportszobák kialakítására pályázaton nyertek, és a szomszédos telken egy sportterem épül.– Komoly szülői igény mutatkozik a nyári ellátásra is, ezt eddig több mint száz szülő jelezte. A felújítás alatti három hétre a tavalyi évhez hasonlóan az általános iskolában oldjuk meg a kisgyerekek elhelyezését – tette hozzá az óvodavezető.